Валерий Сухих: Региональные проекты позволяют ускорить расселение аварийного жилья

Posted 28 ноября, 16:28
Published 28 ноября, 16:28
Modified 28 ноября, 16:34
Updated 28 ноября, 16:34
Согласно данным, озвученным на заседании парламента края в рамках «правительственного часа» главой краевого минстроя Артемом Габдрахмановым, с 2019 по текущий год в регионе в ходе расселения 764,8 тысячи кв. м аварийного жилья переселили 48,8 тысячи граждан. Эти показатели значительно превышают целевые, установленные на федеральном уровне для Пермского края.
В течение пяти лет с 2019 года расселение аварийного жилого фонда в регионе осуществляется по двум направлениям: в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональных проектов.
Председатель краевого парламента Валерий Сухих заявил, что меры, принятые на уровне региона, обеспечивают высокие темпы расселения аварийного жилищного фонда на территории Прикамья. «Пермский край — один из немногих регионов, где решение такого чувствительного вопроса не ограничивается работой в рамках национального проекта. Разработка и запуск собственных проектов на уровне региона позволили ускорить темпы расселения и обеспечить комплексный подход к решению масштабной задачи», — заключил он.
По словам Артема Габдрахманова, нацпроект подразумевает расселение жилья, признанного аварийным до января 2017 года. В рамках регионального проекта производится расселение объектов, которые получили статус аварийных после января 2017 года. Министр отмечает, что на данный момент работы в рамках нацпроекта в полном объеме завершены на 18 территориях.
В настоящее время региональные власти ожидают решений Правительства России по утверждению нового нацпроекта и финансированию на последующие годы. В рамках запланированных привлечений федеральных средств предполагается осуществить расселение порядка 130 тысяч кв. м и переселить в комфортное и безопасное жилье 9 тысяч граждан. В региональном бюджете на 2025–2027 годы заложено свыше 5 млрд рублей.
Согласно заявлению министра, аварийный фонд растет, при этом на территориях края отмечается нехватка жилых помещений. Этим обусловлено пристальное внимание, уделяемое строительству нового жилья. За минувший год на территориях шести муниципальных образований было возведено 12 домов для переселения граждан из аварийного жилья. Многоквартирные новостройки появились в Перми, Краснокамске, Чайковском, а также в Большесосновском, Уинском и Ильинском округах. В 2024 году в эксплуатацию ввели 10 домов, еще 14 — находятся на стадии строительства.
В числе прочего возведение новостроек способствует обновлению городской среды, созданию рабочих мест, а впоследствии — и вовлечению вторичного жилья в рынок недвижимости. «При этом в отдельных случаях возводимые дома являются единственными многоквартирными домами в муниципалитете», — заключил министр.