Валерий Сухих: Региональные проекты позволяют ускорить расселение аварийного жилья

Согласно заявлению министра, аварийный фонд растет, при этом на территориях края отмечается нехватка жилых помещений. Этим обусловлено пристальное внимание, уделяемое строительству нового жилья. За минувший год на территориях шести муниципальных образований было возведено 12 домов для переселения граждан из аварийного жилья. Многоквартирные новостройки появились в Перми, Краснокамске, Чайковском, а также в Большесосновском, Уинском и Ильинском округах. В 2024 году в эксплуатацию ввели 10 домов, еще 14 — находятся на стадии строительства.