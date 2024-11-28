Валерий Сухих считает присуждение премий подтверждением признания заслуг

Участники конкурса могут номинироваться на получение премии по восьми направлениям. При этом премия первой степени присуждается без учета возрастной категории, а премию второй степени могут получить ученые в возрасте до 35 лет. Победителям присваивают звание, вручают почетный диплом, почетный знак и денежное вознаграждение: за премию первой степени — 200 тысяч рублей, за премию второй степени — 100 тысяч рублей.