Валерий Сухих считает присуждение премий подтверждением признания заслуг

Posted 28 ноября, 15:49
Published 28 ноября, 15:49
Modified 28 ноября, 16:34
Updated 28 ноября, 16:34
Согласно данным, предоставленным региональным минобразования и науки, в 2024 году 14 организаций стали претендентами на соискание премии в области науки. В общей сложности на рассмотрение поступила 71 заявка, а победителями стали 26 человек (в частности — в составе авторских коллективов).
Участники конкурса могут номинироваться на получение премии по восьми направлениям. При этом премия первой степени присуждается без учета возрастной категории, а премию второй степени могут получить ученые в возрасте до 35 лет. Победителям присваивают звание, вручают почетный диплом, почетный знак и денежное вознаграждение: за премию первой степени — 200 тысяч рублей, за премию второй степени — 100 тысяч рублей.
По словам председателя ЗакСобрания Пермского края Валерия Сухих, ежегодная премия является подтверждением признания заслуг ученых, а также подчеркивает важность развития сферы науки. «Среди лауреатов премии — ученые, чьи открытия, разработки и исследования находят практическое применение. Ваши достижения позволяют развивать передовые технологии в разных сферах и укреплять экономику региона», — заявил эксперт.
Известно, что участники получают награды за научные работы, открытия и изобретения. Кроме того, премия вручается с целью поддержки талантливых ученых, работающих в организациях региона, и является подтверждением признания вклада ученого в развитие российской и мировой науки. Каждый год в День российской науки, 8 февраля, лауреатам вручаются заслуженные награды.
Участники заседания Законодательного собрания утвердили постановление о присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за прошлый год.
Согласно данным, предоставленным профильным министерством, в ходе отбора на присуждение премии было рассмотрено 64 заявки в десяти номинациях. Лауреатами стали 29 номинантов, в том числе в составе творческих коллективов.
Церемония награждения лауреатов запланирована на 6 декабря.