Зеленая Деревянная Змея: как правильно встретить символ 2025 года

Считается, что для того, чтобы привлечь удачу в 2025 году, нужно поставить небольшую фигурку змеи в центре новогоднего стола. Приобрести такую можно, например, в магазинах сети Fix Price. Там же вы найдете и другой интересный декор к самому волшебному празднику в году.