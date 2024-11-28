Зеленая Деревянная Змея: как правильно встретить символ 2025 года

Posted 28 ноября, 04:00
Published 28 ноября, 04:00
Modified 28 ноября, 04:00
Updated 28 ноября, 04:00
Символ года
В наступающем 2025 году нас будет сопровождать Зеленая Деревянная Змея. Согласно восточному гороскопу, каждому новому году соответствует не только животное-покровитель, но и один из пяти элементов или стихий: золото, огонь, вода, земля и дерево. В следующем году Змея объединяется с деревом — это сулит успех и процветание.
Зеленый цвет символизирует гибкость, умиротворение и способность адаптироваться к изменяющимся условиям, что поможет сохранить благополучие на протяжении всего года.
Считается, что для того, чтобы привлечь удачу в 2025 году, нужно поставить небольшую фигурку змеи в центре новогоднего стола. Приобрести такую можно, например, в магазинах сети Fix Price. Там же вы найдете и другой интересный декор к самому волшебному празднику в году.
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Отметим, что Змея требует уважения и почестей. Поэтому перед встречей 2025 года не забудьте убрать с видных мест все атрибуты предыдущих лет — символ года может оказаться ревнивицей. Кроме того, Змея будет рада видеть себя на календаре, салфетках или в виде бижутерии.
Какие цвета любит символ года
При выборе одежды и украшений на Новый год важно учитывать предпочтения Зеленой Деревянной Змеи. Она будет особенно благосклонна к красному и зеленому — от светлых оттенков до насыщенного темно-зеленого.
Песочные и золотистые тона, охра и желтый также будут иметь успех. Среди более нейтральных цветов Змея одобряет серый и черный. Избегать следует кислотных оттенков и агрессивных звериных принтов.
Для женщин в новогоднюю ночь подойдут наряды из тканей с декоративными элементами — стразами, пайетками, вышивкой, а также с змеиными принтами. Мужчинам стоит подумать о спокойных оттенках брюк — коричневых, серых или бежевых, которые можно сочетать с ярким верхом.
Как украсить дом
Елка в этот Новый год должна быть особенно нарядной. Лучше всего выбрать три-четыре основных оттенка шаров, например, красный, зеленый и золотой. Эти цвета создадут стильный и гармоничный дизайн. Яркая мишура, переливающаяся, как змеиная чешуя, также станет отличным украшением.
Елочные игрушки стоит выбирать в зависимости от цвета дерева. На зеленом фоне эффектно будут выглядеть яркие разноцветные украшения, а для белого дерева подойдут монохромные элементы. Добавить оригинальности можно, повесив на елку игрушку в виде змеи.
Не забудьте о том, что важен и стол, за которым вы будете встречать Новый год. Скатерть лучше выбирать светлого цвета — белую или кремовую.
Что можно и нельзя готовить
Змея — хищница, поэтому на праздничном столе обязательно должны присутствовать мясные блюда. Отличными вариантами будут утка, говядина, индейка, кролик и свинина.
Особое внимание стоит уделить рыбе: слово «рыба» на китайском языке звучит похоже на «излишество», поэтому, если съесть ее в новогоднюю ночь рыбу, то богатство будет целый год.
Но есть и продукты, которые Змее совсем не понравятся — это копчености, полуфабрикаты, очень острые и жирные блюда