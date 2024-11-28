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Posted 28 ноября, 09:52

Published 28 ноября, 09:52

Modified 28 ноября, 09:54

Updated 28 ноября, 09:54

Житель Чусового заплатит штраф за препятствие тушению пожара.

Житель Чусового мешал пожарным бороться с огнем

28 ноября 2024, 09:52
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Житель Чусового заплатит штраф за препятствие тушению пожара.

Сейчас за свои действия мужчина заплатит штраф.

Житель Чусового заплатит штраф за препятствие тушению пожара. Подробности сообщают в краевом ГУ МЧС.

В июне текущего года в Чусовском городском округе произошел пожар. В ходе тушения пожара один из жильцов горящего дома, вместо содействия пожарным, препятствовал подразделениям МЧС России. За это чусовлянин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

МЧС России напоминает:

  • граждане обязаны оказывать содействие пожарной охране по тушению пожаров и до прибытия подразделений принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
  • за препятствие работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений к месту пожара предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В минувшие выходные в Гремячинске на пожаре погибла пара. Как сообщают в Следкоме, сотрудники ведомства проводят проверку после обнаружения в сгоревшем доме тел мужчины 1955 года рождения и женщины 1960 года рождения.

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#Происшествия#Суд#Пожар#Чусовой
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