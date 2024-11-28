Житель Чусового мешал пожарным бороться с огнем

В июне текущего года в Чусовском городском округе произошел пожар. В ходе тушения пожара один из жильцов горящего дома, вместо содействия пожарным, препятствовал подразделениям МЧС России. За это чусовлянин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.