Жизнь — прекраснее в Перми

Флагманом события стал новый квартал бизнес-класса — К745. Он расположится между центром и лесом — вблизи Черняевского лесопарка и недалеко от улицы Ленина. Идеальное место для жизни в городе как на природе — тихое, проникнутое естественной красотой и наполненное комфортом жилого пространства.