Жизнь — прекраснее в Перми

Posted 28 ноября, 08:56
Published 28 ноября, 08:56
Modified 28 ноября, 10:05
Updated 28 ноября, 10:05
Флагманом события стал новый квартал бизнес-класса — К745. Он расположится между центром и лесом — вблизи Черняевского лесопарка и недалеко от улицы Ленина. Идеальное место для жизни в городе как на природе — тихое, проникнутое естественной красотой и наполненное комфортом жилого пространства.
«Проектируя Квартал745, мы вдохновлялись традицией первых строителей Урала: использовать силу природных ресурсов — надежно и на века. В архитектуре комплекса заложены лаконичные формы. Они отражают сдержанность, характерную для культуры Пермского края», — отметил Максим Федотов, директор пермского филиала UDS.
Территория квартала К745 станет отправной̆ точкой для создания активного комьюнити. Это будет первый современный соседский хаб в Перми, как когда-то ДКЖ был формообразующим элементом района.
Приватный двор с заботой о безопасности и уважением к личному пространству. Девелопер UDS строит надежный и детально проработанный исконно уральский квартал в новом архитектурном издании.
Коллекционные квартиры квартала К745 с высокими потолками. Свободные и разнообразные планировки — выбор за вами: использовать готовое решение или создать авторское пространство.
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Во второй части мероприятия гостям представили концепцию будущего гедонистического кластера — многофункционального комплекса с апартаментами и ресторанами на берегу Камы*.
ДНК бренда девелопера UDS — преображение городов, объединение культурных трендов и социальной инфраструктуры. Такое преображение ждет улицу Окулова. Девелопер превратит ее в место, где сфокусируются гастрономические удовольствия, туристическая активность и счастье открытия Перми в новом контексте!
Бренд-шеф UDS Егор Астраханцев готовил блюда высокой кухни, вдохновившись аутентичными пермскими кулинарными традициями — таким образом гостям дали подсказку: в новой локации нужно ждать нечто большего, чем просто высокая кухня!
UDS — федеральный девелопер, воплощающий в домах, дворах и квартирах семейные ценности. Уют, тепло, спорт, тишина, добрососедство, спокойствие родителей и безопасность детей — компания создает все условия, чтобы люди наслаждались жизнью. UDS сотрудничает с архитекторами международного уровня и строит в Удмуртии, Москве, Нижегородской области, Пермском крае. Качество проектов подтверждают многочисленные премии международного и федерального уровня.
*УДС
Застройщик: ООО «Аквавита». Разрешение на строительство: № 59-RU90303000-158-2021 от 12.10.2021 г.
Юрблок квартала 745: ЖК «К745». Застройщик ООО СЗ «Строитель». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.