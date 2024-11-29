Экс-супругу создателя «Танков онлайн» оправдали по делу о клевете на мужа

В марте прошлого года Волкова смогла не только забрать у бывшего супруга ребенка, но и выиграть суд по алиментам в апелляционной инстанции. По решению суда бизнесмен обязан платить экс-супруге не фиксированную сумму, а 1/6 от дохода до достижения первым ребенком 18-летия (у Волкова есть старший ребенок от первого брака), и ¼ после достижения первым ребенком 18-летия. Это существенно больше, чем 100 тысяч рублей в месяц, которые он, согласно брачному контракту, должен был выплачивать жене и ребенку в случае развода.