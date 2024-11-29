Экс-супругу создателя «Танков онлайн» оправдали по делу о клевете на мужа

Posted 29 ноября, 10:57
Published 29 ноября, 10:57
Modified 29 ноября, 11:50
Updated 29 ноября, 11:50
Судья Ленинского районного суда Марина Якутова полностью оправдала обвиненную собственным мужем в клевете (ч. 4 ст. 128.1 УК РФ) Татьяну Волкову, бывшую супругу создателя компьютерной игры «Танки онлайн» Антона Волкова. Суд также признал право за женщиной право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, подтвердили журналисту Properm.ru в инстанции.
«Два года ада для девушки. В апреле 2023 возбудили уголовное дело в Ленинском отделе полиции. Затем суд, обвинительный приговор, апелляционная жалоба — отказ, отбытие наказания, кассационная жалоба — отмена приговора. Все это время нервы, слезы, тяжелый и неприятный труд — наказание по уголовному делу», — рассказывает на своей странице в соцсетях адвокат Волковой Алексей Шардаков.
Конфликт между бывшими супругами длится уже более года, после того, как во время развода они начали делить общего ребенка. Татьяна Волкова публично, в том числе и в судебных заседаниях по взысканию с Антона Волкова алиментов, рассказывала о «свободном» образе жизни экс-мужа, поясняя этим, что ребенок не должен жить с отцом.
Слова Волковой в суде стали предметом расследования — бывший муж написал заявление по фактам клеветы в полицию. Было возбуждено уголовное дело, и первый раз в первой инстанции судья Марина Насибуллина признала Волкову виновной, назначив ей в наказание триста часов обязательных работ. Однако защите женщины удалось в кассационной инстанции отменить приговор и вернуть его на новое рассмотрение.
По информации журналиста Properm.ru, при вынесении решения по делу о клевете во второй раз, суд указал, что «следствием и представителями потерпевшего не было представлено доказательств лжи Волковой».
В марте прошлого года Волкова смогла не только забрать у бывшего супруга ребенка, но и выиграть суд по алиментам в апелляционной инстанции. По решению суда бизнесмен обязан платить экс-супруге не фиксированную сумму, а 1/6 от дохода до достижения первым ребенком 18-летия (у Волкова есть старший ребенок от первого брака), и ¼ после достижения первым ребенком 18-летия. Это существенно больше, чем 100 тысяч рублей в месяц, которые он, согласно брачному контракту, должен был выплачивать жене и ребенку в случае развода.