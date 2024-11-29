«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует актуализировать данные о собственниках помещений

Posted 29 ноября, 13:37
Published 29 ноября, 13:37
Modified 29 ноября, 13:40
Updated 29 ноября, 13:40
Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно быстро и просто получить на портале «Госуслуги».
Необходимый документ появится в разделе «Заявления» вашей учетной записи. Предоставить данные можно в офисах РКЦ или через дистанционные сервисы. Контактные данные и адреса офисов Вашего расчетно-кассового центра Вы можете уточнить на сайтах РКЦ. Все клиенты «Т Плюс» в Пермском крае обслуживаются расчетно-кассовыми центрами «Инкомус», «КРЦ-Прикамье» и «Пермэнергосбыт».
Дистанционные сервисы работают круглосуточно, поэтому информацию можно направить в любое время суток:
«На первый взгляд, актуализация данных может показаться не столь важным делом, если Вы оплачиваете коммунальную услугу своевременно. Однако при продаже, дарении квартиры у вас могут возникнуть проблемы с оформлением документов. Те, кто продал квартиру, но не уведомил РКЦ о смене собственника, рискуют обнаружить себя в списке злостных неплательщиков со всеми вытекающими негативными последствиями. Поэтому найдите время и передайте актуальную информацию в РКЦ или ресурсоснабжающие организации», — напоминает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.