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Posted 29 ноября, 13:37

Published 29 ноября, 13:37

Modified 29 ноября, 13:40

Updated 29 ноября, 13:40

«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует актуализировать данные о собственниках помещений

29 ноября 2024, 13:37
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам-физическим лицам актуализировать данные о квартире или жилом доме для корректного начисления платежей за тепло и горячую воду, направив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно быстро и просто получить на портале «Госуслуги».

  • зайдите в Вашу учетную запись «Госуслуг»;
  • введите в поле поиска «Выписка из ЕГРН»;
  • заполните все необходимые поля.

Необходимый документ появится в разделе «Заявления» вашей учетной записи. Предоставить данные можно в офисах РКЦ или через дистанционные сервисы. Контактные данные и адреса офисов Вашего расчетно-кассового центра Вы можете уточнить на сайтах РКЦ. Все клиенты «Т Плюс» в Пермском крае обслуживаются расчетно-кассовыми центрами «Инкомус», «КРЦ-Прикамье» и «Пермэнергосбыт».

Дистанционные сервисы работают круглосуточно, поэтому информацию можно направить в любое время суток:

  • «КРЦ-Прикамье»: по электронной почте billing@krc-prikam.ru, через Viber и Telegram;
  • «Инкомус»: по электронной почте inkomus@inkomus.ru;
  • «Пермэнергосбыт»: на сайте в разделе «Задать вопрос» и в личном кабинете.

«На первый взгляд, актуализация данных может показаться не столь важным делом, если Вы оплачиваете коммунальную услугу своевременно. Однако при продаже, дарении квартиры у вас могут возникнуть проблемы с оформлением документов. Те, кто продал квартиру, но не уведомил РКЦ о смене собственника, рискуют обнаружить себя в списке злостных неплательщиков со всеми вытекающими негативными последствиями. Поэтому найдите время и передайте актуальную информацию в РКЦ или ресурсоснабжающие организации», — напоминает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

#Новости компаний#Экономика
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