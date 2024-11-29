ФСБ опубликовали фото пермского поджигателя военкомата

Как сегодня сообщили в официальном релизе пресс-службы УФСБ России по Пермскому краю, вступил в силу приговор пермяку, причастного к подготовке поджога военкомата. Судя по предлагающимся фото, речь идет о задержанном в сентябре 2023 года студенте Кирилле Замалееве. В сентябре Центральный окружной военный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Из них первые 2 года 6 месяцев ему будет необходимо отбыть в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.