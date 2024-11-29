properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 10:11

Published 29 ноября, 10:11

Modified 29 ноября, 10:14

Updated 29 ноября, 10:14

ФСБ опубликовали фото пермского поджигателя военкомата

ФСБ опубликовали фото пермского поджигателя военкомата

29 ноября 2024, 10:11
Фото: Пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
Приговор в отношении студента Кирилла Замалеева вступил в законную силу.

Как сегодня сообщили в официальном релизе пресс-службы УФСБ России по Пермскому краю, вступил в силу приговор пермяку, причастного к подготовке поджога военкомата. Судя по предлагающимся фото, речь идет о задержанном в сентябре 2023 года студенте Кирилле Замалееве. В сентябре Центральный окружной военный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Из них первые 2 года 6 месяцев ему будет необходимо отбыть в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Студента Замалеева в сентябре признали виновным по статье о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 205 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК). Как сообщают в ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он также распространял негативную информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине, и высказывал намерения по совершению террористического акта с использованием самодельного зажигательного устройства в отношении местного военного комиссариата. Также, по данным спецслужбы, Замалеевискал единомышленников.

Ранее стало известно, что 18-летний парень после задержания признался следователям ФСБ, что хотел поджечь военкомат за вознаграждение в 400 долларов, которые ему предложили в переписке в соцсетях. Молодой человек заключил досудебное соглашение со следствием и полностью признал вину. Он пояснял, что ему пришла повестка в военкомат, очень испугался и хотел избежать призыва.

Задержали оперативники ФСБ его в середине сентября прошлого года в кафе быстрого питания, куда он пошел после неудачной попытки взорвать приготовленную петарду. Коктейли Молотова юный диверсант приготовил еще в августе и планировал нападение на военкомат.

Цель, мотив, умысел. Как в России судят поджигателей военкоматов
Узнать подробнее
#Происшествия#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика