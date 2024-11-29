ФСБ опубликовали фото пермского поджигателя военкомата

Posted 29 ноября, 10:11
Published 29 ноября, 10:11
Modified 29 ноября, 10:14
Updated 29 ноября, 10:14
Как сегодня сообщили в официальном релизе пресс-службы УФСБ России по Пермскому краю, вступил в силу приговор пермяку, причастного к подготовке поджога военкомата. Судя по предлагающимся фото, речь идет о задержанном в сентябре 2023 года студенте Кирилле Замалееве. В сентябре Центральный окружной военный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Из них первые 2 года 6 месяцев ему будет необходимо отбыть в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.
Студента Замалеева в сентябре признали виновным по статье о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 205 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК). Как сообщают в ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он также распространял негативную информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине, и высказывал намерения по совершению террористического акта с использованием самодельного зажигательного устройства в отношении местного военного комиссариата. Также, по данным спецслужбы, Замалеевискал единомышленников.
Ранее стало известно, что 18-летний парень после задержания признался следователям ФСБ, что хотел поджечь военкомат за вознаграждение в 400 долларов, которые ему предложили в переписке в соцсетях. Молодой человек заключил досудебное соглашение со следствием и полностью признал вину. Он пояснял, что ему пришла повестка в военкомат, очень испугался и хотел избежать призыва.
Задержали оперативники ФСБ его в середине сентября прошлого года в кафе быстрого питания, куда он пошел после неудачной попытки взорвать приготовленную петарду. Коктейли Молотова юный диверсант приготовил еще в августе и планировал нападение на военкомат.