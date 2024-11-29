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Posted 29 ноября, 09:47

Published 29 ноября, 09:47

Modified 29 ноября, 09:49

Updated 29 ноября, 09:49

Кузбасская фирма незаконно вывела за границу более 1 млн долларов

Кузбасская фирма незаконно вывела за границу более 1 млн долларов

29 ноября 2024, 09:47
Фото: VSE42.Ru.
Компания незаконно вывела за пределы России 1 млн 120 тыс. долларов США.

Фирма из Кузбасса совершала незаконные операции с валютой под видом внешнеторговых сделок. Всего зафиксировано нелегальных операций на сумму 1 млн 120 тыс. долларов США, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-служба Кемеровской таможни.

Сотрудники ведомства выяснили, что эти деньги с 2019 по 2020 год вывела за границу преступная группа. Входили в нее заместитель руководителя коммерческой организации, а также его сообщники. Они использовали в своих махинациях подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг.

По факту махинаций возбуждены два уголовных дела по пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере). Материалы передали в управление МВД по Новокузнецку.

В Пермском крае с начала 2024 года полиция и налоговики зарегистрировали 183 материала по фактам регистрации фирм-однодневок, сообщили ранее в прокуратуре региона.

#Экономика#Таможня#Махинации#Кузбасс
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