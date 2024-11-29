Кузбасская фирма незаконно вывела за границу более 1 млн долларов

Posted 29 ноября, 09:47
Published 29 ноября, 09:47
Modified 29 ноября, 09:49
Updated 29 ноября, 09:49
Фирма из Кузбасса совершала незаконные операции с валютой под видом внешнеторговых сделок. Всего зафиксировано нелегальных операций на сумму 1 млн 120 тыс. долларов США, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-служба Кемеровской таможни.
Сотрудники ведомства выяснили, что эти деньги с 2019 по 2020 год вывела за границу преступная группа. Входили в нее заместитель руководителя коммерческой организации, а также его сообщники. Они использовали в своих махинациях подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг.
По факту махинаций возбуждены два уголовных дела по пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере). Материалы передали в управление МВД по Новокузнецку.
В Пермском крае с начала 2024 года полиция и налоговики зарегистрировали 183 материала по фактам регистрации фирм-однодневок, сообщили ранее в прокуратуре региона.