Кузбасская фирма незаконно вывела за границу более 1 млн долларов

Сотрудники ведомства выяснили, что эти деньги с 2019 по 2020 год вывела за границу преступная группа. Входили в нее заместитель руководителя коммерческой организации, а также его сообщники. Они использовали в своих махинациях подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг.