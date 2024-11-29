Минздрав рассказал о самочувствии пострадавших в ДТП с пермским автобусом №15

Мужчин осмотрели в условиях стационара, им была оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, инцидент произошел вчера около 16:30 в районе улицы Светлогорской. Транспортное средство врезалось в препятствие и съехало в кювет, из-за чего произошло возгорание. Погибших нет. По факту аварии следователями СК России возбуждено уголовное дело.