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Posted 29 ноября, 05:50

Published 29 ноября, 05:50

Modified 29 ноября, 06:14

Updated 29 ноября, 06:14

Минздрав рассказал о самочувствии пострадавших в ДТП с пермским автобусом №15

Минздрав рассказал о самочувствии пострадавших в ДТП с пермским автобусом №15

29 ноября 2024, 05:50
Фото: МЧС Прикамья.
Вчера мужчины были доставлены в больницу для медицинского осмотра.

Все пострадавшие в ходе ДТП с участием автобуса 15-го маршрута в Перми отправлены на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту Properm.ru в краевом Минздраве.

Мужчин осмотрели в условиях стационара, им была оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, инцидент произошел вчера около 16:30 в районе улицы Светлогорской. Транспортное средство врезалось в препятствие и съехало в кювет, из-за чего произошло возгорание. Погибших нет. По факту аварии следователями СК России возбуждено уголовное дело.

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#Пермь#Автобус#Уголовное дело#Минздрав#Медицинская помощь#Возгорание#Кювет#Пострадавшие#СК России#Стационар
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