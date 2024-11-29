Модульбанк рассказал, как избежать ошибок при применении бухгалтерских селф-сервисов

Posted 29 ноября, 07:41
Published 29 ноября, 07:41
Modified 29 ноября, 07:41
Updated 29 ноября, 07:41
Хотя они значительно упрощают бизнес-процессы, такие системы не избавляют от риска возникновения ошибок и требуют постоянного контроля со стороны пользователя.
Современные платформы стремятся сократить вероятность ошибок путем внедрения алгоритмов проверки информации, автоматического обновления законодательства и предоставления встроенных подсказок. Тем не менее невозможно полностью устранить риск ошибок. Например, сервис может неправильно рассчитать сумму налога из-за устаревших формул или неверных настроек, могут возникнуть проблемы с синхронизацией данных, временные сбои в работе системы, или не будут учтены последние изменения в налоговом законодательстве. Об этом сообщает NewsNN.ru.
Чтобы обнаружить ошибки, предприниматели могут обратиться за поддержкой к консультационным фирмам или индивидуальным финансовым консультантам, а также к своим технологическим партнерам. Многие банки также предоставляют консультационные услуги через отделы корпоративного обслуживания. Некоторые финансовые учреждения начали создавать специализированные линии помощи для бизнеса, который столкнулся с проблемами из-за бухгалтерских селф-сервисов.
Модульбанк, который за последние годы стал важной платформой для предпринимателей, объявил о запуске линии поддержки для компаний, пострадавших от использования бухгалтерских селф-сервисов.
Как пояснил управляющий директор Модульбанка Никита Константинов, специалисты компании изучают особенности каждого бизнеса и предоставляют рекомендации, чтобы помочь клиентам избежать ошибок и недоразумений с ФНС. Он также отметил, что работа с селф-сервисами, включая банковские, может привести к серьезным ошибкам.
«Предприниматель может не знать нюансов учета, или в сервисе может не быть нужного функционала для корректного расчета налоговой базы», — сказал Константинов.
«Модульбухгалтерия» представляет собой бухгалтерский сервис, который помогает предпринимателям собирать документы на получение компенсаций или возмещение убытков, возникших вследствие неправильного учета в банковских селф-сервисах. В случае необходимости сервис также может представить интересы клиентов в судебных инстанциях.
Каждый конкретный случай требует индивидуального подхода, поэтому для консультации по возможным вариантам помощи рекомендуется связаться напрямую с банком. В России аналогичные услуги можно попробовать получить, например, в Сбербанке, ВТБ или Альфа-Банке. Некоторые финансовые учреждения уже предлагают интегрированные бухгалтерские решения, которые автоматически синхронизируют банковские операции с финансовым учетом. Это позволяет значительно уменьшить вероятность допущения ошибок, хотя полностью исключить их невозможно.