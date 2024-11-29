Модульбанк рассказал, как избежать ошибок при применении бухгалтерских селф-сервисов

Современные платформы стремятся сократить вероятность ошибок путем внедрения алгоритмов проверки информации, автоматического обновления законодательства и предоставления встроенных подсказок. Тем не менее невозможно полностью устранить риск ошибок. Например, сервис может неправильно рассчитать сумму налога из-за устаревших формул или неверных настроек, могут возникнуть проблемы с синхронизацией данных, временные сбои в работе системы, или не будут учтены последние изменения в налоговом законодательстве. Об этом сообщает NewsNN.ru.