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Posted 29 ноября, 08:06

Published 29 ноября, 08:06

Modified 29 ноября, 08:08

Updated 29 ноября, 08:08

В Прикамье нашли подрядчика для ремонта Дома Воеводы за 7,5 миллиона

Одно из самых знаковых зданий Соликамска отремонтируют за 7,5 миллиона

29 ноября 2024, 08:06
Фото: Соликамский краеведческий музей.

В Прикамье нашли подрядчика для ремонта Дома Воеводы за 7,5 миллиона

Работы по ремонту здания начнутся уже в декабре этого года.

В Пермском крае нашли подрядчика для ремонта объекта культурного наследия, памятника истории и культуры федерального значения «Дом воеводы» в Соликамске. Стоимость контракта составила 7 млн 504 тыс. рублей. В конкурсе принимала участие всего одна организация, имя ее не уточняется. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Дом воеводы на ул. Набережная, 84, 1688 года постройки является старейшим гражданским каменным зданием Соликамска. Изначально здание было одноэтажным. Лишь в начале XVIII века оно было надстроено вторым этажом для нужд канцелярии. Архитектура здания сочетает в себе черты гражданского сооружения и крепостного строения. С 1930-х годов здесь размещался краеведческий музей. Сейчас дом находится на реставрации.

Заказчиком по закупке выступил Соликамский краеведческий музей. Начать работы планируется 12 декабря 2024 года, а завершить — 28 февраля 2025 года.

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#Пермский край#Культурное наследие#Архитектура#Соликамск#Закупки#Реставрация#Прикамье#История#Дом воеводы
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