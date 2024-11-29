Одно из самых знаковых зданий Соликамска отремонтируют за 7,5 миллиона

Дом воеводы на ул. Набережная, 84, 1688 года постройки является старейшим гражданским каменным зданием Соликамска. Изначально здание было одноэтажным. Лишь в начале XVIII века оно было надстроено вторым этажом для нужд канцелярии. Архитектура здания сочетает в себе черты гражданского сооружения и крепостного строения. С 1930-х годов здесь размещался краеведческий музей. Сейчас дом находится на реставрации.