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Posted 29 ноября, 11:10

Published 29 ноября, 11:10

Modified 29 ноября, 11:12

Updated 29 ноября, 11:12

ОМК поделилась опытом подготовки инженерных кадров на Пермском инженерном форуме

ОМК поделилась опытом подготовки инженерных кадров на Пермском инженерном форуме

29 ноября 2024, 11:10
Фото: ОМК.
Чусовской завод Объединенной металлургической компании (ОМК), одно из старейших предприятий Урала, представил свой опыт по подготовке кадров для промышленности «от школы до завода» на Пермском инженерном промышленном форуме, который проходил 28–29 ноября.

Сейчас на предприятии работают более 2600 сотрудников, каждый четвертый из них — это молодой специалист. Директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина отметила, что для подготовки высококвалифицированных кадров работодателям важно тесно сотрудничать с учебными заведениями региона, начиная со школ.

В 2023 году завод ОМК помог открыть в Чусовом первые инженерные классы: профинансировал их ремонт и оснащение, организует для учащихся экскурсии на производство и инженерные практики на своей территории, оплачивает дополнительную подготовку по математике и физике. Ребята проходят дополнительные модульные курсы в рамках школьной программы, вместе с заводскими наставниками готовят проектные работы и участвуют в конференциях ОМК, получают первую рабочую профессию в Чусовском индустриальном техникуме. В 2024 году первые выпускники инженерных классов уже поступили на технические специальности по целевым договорам от предприятия.

Кроме этого, завод устраивает профессиональные пробы для старшеклассников и дает им возможность попробовать свои силы в различных направлениях. В 2024 году на заводские пробы пришли юноши и девушки, которые решили поступать на инженерные специальности. Эксперты ОМК подготовили для них занятия по робототехнике, программированию, автоматизированным системам управления и др. По словам Жанны Леушиной, после такого опыта ребятам проще выбирать будущую профессию. За несколько лет в программе ОМК поучаствовали уже более 100 школьников.

Также завод помогает развивать дополнительное образование в Чусовом. При поддержке ОМК и завода в технопарке «Кванториум» открыли лабораторию автомоделирования. Здесь юные чусовляне бесплатно учатся собирать модели гибридного автомобиля и автомобиля с компьютерным зрением, изучают системы альтернативных источников энергии и многое другое.

«После такой подготовки ребята имеют высокие шансы поступить в ведущие технические вузы Пермского края и Свердловской области. А при заключении целевого договора с чусовским заводом ОМК еще и получают с первого курса помощь от наших наставников, проходят у нас оплачиваемую практику, стажируются. Мы со своей стороны обеспечиваем ребят дополнительной стипендией от завода и гарантируем трудоустройство после завершения обучения. Планируем привлекать начинающих специалистов в рабочие группы, которые реализуют инвестиционные проекты. Получить такой опыт на старте карьеры — это хорошая профессиональная школа», — добавила Жанна Леушина.

#Новости компаний#Образование
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