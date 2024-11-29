ОМК поделилась опытом подготовки инженерных кадров на Пермском инженерном форуме

Сейчас на предприятии работают более 2600 сотрудников, каждый четвертый из них — это молодой специалист. Директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина отметила, что для подготовки высококвалифицированных кадров работодателям важно тесно сотрудничать с учебными заведениями региона, начиная со школ.



В 2023 году завод ОМК помог открыть в Чусовом первые инженерные классы: профинансировал их ремонт и оснащение, организует для учащихся экскурсии на производство и инженерные практики на своей территории, оплачивает дополнительную подготовку по математике и физике. Ребята проходят дополнительные модульные курсы в рамках школьной программы, вместе с заводскими наставниками готовят проектные работы и участвуют в конференциях ОМК, получают первую рабочую профессию в Чусовском индустриальном техникуме. В 2024 году первые выпускники инженерных классов уже поступили на технические специальности по целевым договорам от предприятия.



Кроме этого, завод устраивает профессиональные пробы для старшеклассников и дает им возможность попробовать свои силы в различных направлениях. В 2024 году на заводские пробы пришли юноши и девушки, которые решили поступать на инженерные специальности. Эксперты ОМК подготовили для них занятия по робототехнике, программированию, автоматизированным системам управления и др. По словам Жанны Леушиной, после такого опыта ребятам проще выбирать будущую профессию. За несколько лет в программе ОМК поучаствовали уже более 100 школьников.



Также завод помогает развивать дополнительное образование в Чусовом. При поддержке ОМК и завода в технопарке «Кванториум» открыли лабораторию автомоделирования. Здесь юные чусовляне бесплатно учатся собирать модели гибридного автомобиля и автомобиля с компьютерным зрением, изучают системы альтернативных источников энергии и многое другое.



«После такой подготовки ребята имеют высокие шансы поступить в ведущие технические вузы Пермского края и Свердловской области. А при заключении целевого договора с чусовским заводом ОМК еще и получают с первого курса помощь от наших наставников, проходят у нас оплачиваемую практику, стажируются. Мы со своей стороны обеспечиваем ребят дополнительной стипендией от завода и гарантируем трудоустройство после завершения обучения. Планируем привлекать начинающих специалистов в рабочие группы, которые реализуют инвестиционные проекты. Получить такой опыт на старте карьеры — это хорошая профессиональная школа», — добавила Жанна Леушина.