Пермский «Дом Мешкова» претендует на символ банкноты номиналом 1 000 рублей

Из сорока памятников, театров, университетов, мостов и других достопримечательностей, значимых не только для приволжских регионов, но и для всей страны, с опорой на рекомендации региональных экспертных групп было выбрано 25 объектов по предварительным оценкам участников Консультативного совета. Они будут вынесены на народное голосование. Отдать голос можно только за символы на обороте будущей купюры, а ее лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется прежней.