Пермский «Дом Мешкова» претендует на символ банкноты номиналом 1 000 рублей

Posted 29 ноября, 10:17
Published 29 ноября, 10:17
Modified 29 ноября, 10:19
Updated 29 ноября, 10:19
Банк России и Национальный центр «Россия» запустили онлайн-голосование за символ для оборотной стороны банкноты, которая посвящена Приволжскому федеральному округу. В списке 25 достопримечательностей, которые имеют культурную и историческую значимость, в числе которых «Дом Мешкова» — главное здание Пермского краеведческого музея, сообщают в Национальном центре «Россия».
«Дом Мешкова» является значимым историческим и архитектурным памятником Перми и символизирует богатое торговое прошлое города как важного экономического центра Урала.
В голосовании можно выбрать только один объект. Символы, которые наберут больше всего голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке композиции банкноты. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.
Модернизация банкнот — плановое мероприятие, которое проводит регулятор, чтобы сделать деньги более современными, повысить их качество и защищенность. Согласно новой концепции Банка России, каждая обновленная купюра от 10 до 5000 рублей посвящена одному из федеральных округов России.
Обновленная 1000 рублевая купюра была представлена еще в 2023 году, однако позднее для учета разных мнений Банк России принял решение сделать процедуру отбора символов максимально открытой. «Мы приняли достаточно сложное для нас решение — сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново. Более того, мы решили вернуться к онлайн-голосованию как ключевому этапу отбора символов», — разъяснила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Из сорока памятников, театров, университетов, мостов и других достопримечательностей, значимых не только для приволжских регионов, но и для всей страны, с опорой на рекомендации региональных экспертных групп было выбрано 25 объектов по предварительным оценкам участников Консультативного совета. Они будут вынесены на народное голосование. Отдать голос можно только за символы на обороте будущей купюры, а ее лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется прежней.
Народное онлайн-голосование стартует 29 ноября и продлится по 12 декабря. Новый дизайн оборотной стороны банкноты в 1000 рублей планируется представить во второй половине 2025 года.
Этим летом стало известно, что в Перми больше не будут обновлять разметку на «Красной» и «Зеленой» линиях. Сейчас на данных туристических маршрутах часть линий разметки стерта, другая часть отсутствует после ремонта тротуаров.