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Posted 29 ноября, 11:03

Published 29 ноября, 11:03

Modified 29 ноября, 11:05

Updated 29 ноября, 11:05

Пермячка Анастасия Мулькова стала чемпионкой мира по подводному спорту

Пермячка стала чемпионкой мира по подводному спорту

29 ноября 2024, 11:03
Фото: минспорта Пермского края.

Пермячка Анастасия Мулькова стала чемпионкой мира по подводному спорту

Чемпионат и первенство мира по подводному спорту стартовали в Португалии.

Пермская спортсменка Анастасия Мулькова завоевала титул чемпионки мира по подводному спорту. Она стала лучшей на дистанции 200 м триал, сообщает миниспорта Пермского края.

Чемпионат и первенство мира по подводному спорту проходят в Португалии. Всего в соревнованиях принимают участие семь представителей Пермской спортивной школы водных видов спорта, это половина всего состава российской сборной.

Золотую медаль Анастасия Мулькова завоевала в первый же день соревнований. Впереди ещё три соревновательных дня.

Пловчиха в ластах Анастасия Мулькова родилась 18 сентября 2001 года. Она воспитанница пермской детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта (тренер — Горбунов А.А.). В 2016 году стала мастером спорта России.

На чемпионате мира 2018 года завоевала два «серебра»: в смешанной эстафете 4×2 км и на дистанции 6 км.

На первенстве мира 2018 года взяла «золото» в марафонском заплыве в ластах на 6000 метров.

В октябре двукратный паралимпийский чемпион, пермяк Евгений Торсунов представлен к государственной награде «Орден почета». Такое предложение внес Паралимпийский комитет России.

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