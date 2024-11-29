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Posted 29 ноября, 04:43

Published 29 ноября, 04:43

Modified 29 ноября, 05:02

Updated 29 ноября, 05:02

Пермяк организовал нелегальную фирму по предоставлению займов

Пермяк занимался нелегальной выдачей займов

29 ноября 2024, 04:43
Фото: Изображение Midjourney.

Пермяк организовал нелегальную фирму по предоставлению займов

Суд признал деятельность фирмы незаконной.

Житель Кудымкара занимался нелегальной выдачей займов населению. Мужчина представлял деньги под процент в нежилом помещении, снаружи которого висела рекламная вывеска. Информацию об этом сообщила краевая прокуратура.

В надзорном ведомстве отметили, что кудымкарец не зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя. Его деятельность не коррелировалась с понятиями кредитной организации, кооператива или ломбарда, а также не состояла в перечне МФО.

Прокурор обратился в суд с требованием признать фирму нелегальной, прекратить ее деятельность и снести рекламный щит со здания. Кудымкарский городской суд удовлетворил иск правоохранителя. Исполнение судебного акта на контроле прокуратуры.

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#Суд#Пермь#Прокуратура#Кудымкар#Мфо#Займы#ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ#Нелегальная деятельность
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