Пермяк занимался нелегальной выдачей займов

Posted 29 ноября, 04:43
Published 29 ноября, 04:43
Modified 29 ноября, 05:02
Updated 29 ноября, 05:02
Житель Кудымкара занимался нелегальной выдачей займов населению. Мужчина представлял деньги под процент в нежилом помещении, снаружи которого висела рекламная вывеска. Информацию об этом сообщила краевая прокуратура.
В надзорном ведомстве отметили, что кудымкарец не зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя. Его деятельность не коррелировалась с понятиями кредитной организации, кооператива или ломбарда, а также не состояла в перечне МФО.
Прокурор обратился в суд с требованием признать фирму нелегальной, прекратить ее деятельность и снести рекламный щит со здания. Кудымкарский городской суд удовлетворил иск правоохранителя. Исполнение судебного акта на контроле прокуратуры.