properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 04:21

Published 29 ноября, 04:21

Modified 29 ноября, 04:23

Updated 29 ноября, 04:23

В Прикамье просятся с погибшим на СВО 49-летним Виктором Матвеевым

«Получил множественные осколочные ранения». Житель Прикамья погиб на СВО

29 ноября 2024, 04:21
Фото: 1MI / Елизавета Шалгинских/ВК.

В Прикамье просятся с погибшим на СВО 49-летним Виктором Матвеевым

Сюжет
Военная операция на Украине
Уроженец Гайнского района погиб еще в июле, но простятся с ним в конце ноября.

В поселке Чуртан Гайнского района постятся сегодня с местным жителем Виктором Матвеевым, погибшим на СВО. О смерти военного сообщает глава Гайнского МО Елизавета Шалгинских в соцсетях.

49-летнего мужчины не стало еще 30 июля. Он погиб районе населенного пункта Зализное. Виктор Матвеев был рядовым в штурмовой группе, которая одна из первых прорвала хорошо укрепленную оборону.

«В ходе боестолкновения во вражеских окопах смог уничтожить до четырех человек живой силы врага. Перемещаясь между вражеских позиций, обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику, не давая вести прицельную стрельбу по союзным военнослужащим. Противник применял квадрокоптеры со „сбросом“ для уничтожения наступающих союзных подразделений. Вследствие очередного сброса получил множественные осколочные ранения», — рассказывает чиновница об обстоятельствах гибели земляка.

Прощание с участником СВО состоится 29 ноября в 13.30 в здании клуба поселке Чуртан.

Читайте также:
В Бардымском округе простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром ИмайкинымЧасть заключенных, организовавших беспорядки в ИК-9, подписали контракты с МинобороныВладимир Путин выступил с экстренным обращением
#Военная операция на Украине#Сво#Гайнский район#Военная операция#Специальная военная операция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика