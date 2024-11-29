«Получил множественные осколочные ранения». Житель Прикамья погиб на СВО

«В ходе боестолкновения во вражеских окопах смог уничтожить до четырех человек живой силы врага. Перемещаясь между вражеских позиций, обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику, не давая вести прицельную стрельбу по союзным военнослужащим. Противник применял квадрокоптеры со „сбросом“ для уничтожения наступающих союзных подразделений. Вследствие очередного сброса получил множественные осколочные ранения», — рассказывает чиновница об обстоятельствах гибели земляка.