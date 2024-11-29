«Получил множественные осколочные ранения». Житель Прикамья погиб на СВО

Posted 29 ноября, 04:21
Published 29 ноября, 04:21
Modified 29 ноября, 04:23
Updated 29 ноября, 04:23
В поселке Чуртан Гайнского района постятся сегодня с местным жителем Виктором Матвеевым, погибшим на СВО. О смерти военного сообщает глава Гайнского МО Елизавета Шалгинских в соцсетях.
49-летнего мужчины не стало еще 30 июля. Он погиб районе населенного пункта Зализное. Виктор Матвеев был рядовым в штурмовой группе, которая одна из первых прорвала хорошо укрепленную оборону.
«В ходе боестолкновения во вражеских окопах смог уничтожить до четырех человек живой силы врага. Перемещаясь между вражеских позиций, обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику, не давая вести прицельную стрельбу по союзным военнослужащим. Противник применял квадрокоптеры со „сбросом“ для уничтожения наступающих союзных подразделений. Вследствие очередного сброса получил множественные осколочные ранения», — рассказывает чиновница об обстоятельствах гибели земляка.
Прощание с участником СВО состоится 29 ноября в 13.30 в здании клуба поселке Чуртан.