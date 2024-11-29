Посмотрите, как будут выглядеть квартиры в новом квартале «Грёнхольм»

Шкаф в прихожей — вместительный, функциональный, используются спокойные природные сочетания цветов. Кухонный гарнитур со светлыми гладкими фасадами, мягким цветовым контрастом. В выборе материалов для отделки квартир «Ярус групп» ориентируется на качественные и практичные материалы: обои, керамогранит, двери из экошпона. Кроме этого, застройщик работает по установленным договором условиям и срокам, а ремонт своими силами может длиться довольно долго и, нужно признать, точных сроков окончания иногда не имеет. Строительство ЖК «Грёнхольм» застройщик планирует завершить до конца 2026 года.