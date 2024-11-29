Посмотрите, как будут выглядеть квартиры в новом квартале «Грёнхольм»

Posted 29 ноября, 09:33
Published 29 ноября, 09:33
Modified 29 ноября, 09:35
Updated 29 ноября, 09:35
В Перми вовсю идет строительство жилого квартала «Грёнхольм» на бульваре Гагарина, 72. Застройщик «Ярус групп» уже несколько лет развивает «скандинавскую» серию домов. Локация ЖК совершенно уникальна.
Всего в 5 минутах езды от центра города на холме расположатся четыре шестиэтажных здания, в окружении зеленого массива и реки Егошиха, с одной стороны, и крупных транспортных магистралей, таких как Южная дамба, бульвар Гагарина и ул. Старцева, с другой. И все это в 200 м от остановки «Авторадио».
Благоустроенный внутренний двор-сад, скрытый от машин, аллеи между секциями для пеших прогулок — все это заложено в концепцию нового малоэтажного квартала. Где также предусмотрен собственный фонтан во дворе, и террасы на уровне 6-7 этажей с доступом для всех жителей.
Работая над планировками квартир, архитекторы предусмотрели функциональные варианты для разных жильцов — от студий до просторных 4-х комнатных квартир и двухэтажных лофтов, с возможностью приобретения кладовых на -1 этаже.
Для будущих жителей «Грёнхольм» предлагает два вида отделки: для тех, кто хочет въехать в полностью готовую квартиру с мебелью и ту, с которой можно быстро реализовать собственный дизайн-проект.
Выбрав вариант отделки с мебелью, покупатель получит готовую к проживанию квартиру с установленным кухонным гарнитуром и шкафом в прихожей. Останется лишь перевезти свою мебель и вещи, и начинать полноценную жизнь в новой квартире. Как отмечают специалисты по недвижимости, квартиры с отделкой и мебелью — тренд последних лет.
В проекте квартир «Грёнхольма» используются стильные лаконичные цвета — белый, серый, бежевый.
Шкаф в прихожей — вместительный, функциональный, используются спокойные природные сочетания цветов. Кухонный гарнитур со светлыми гладкими фасадами, мягким цветовым контрастом. В выборе материалов для отделки квартир «Ярус групп» ориентируется на качественные и практичные материалы: обои, керамогранит, двери из экошпона. Кроме этого, застройщик работает по установленным договором условиям и срокам, а ремонт своими силами может длиться довольно долго и, нужно признать, точных сроков окончания иногда не имеет. Строительство ЖК «Грёнхольм» застройщик планирует завершить до конца 2026 года.
Порадуйте себя под Новый год. Успевайте приобрести квартиры на старте! Тем более что сейчас застройщик предлагает очень гибкие варианты оплаты. И даже помогает с первоначальным взносом!
Дополнительную информацию о стоимости, условиях и наличии свободных квартир вы можете узнать в офисе продаж по адресу: ул. Овчинникова, 29А или по телефону +7 (342) 248-00-43.
Застройщик ООО «СЗ „Бульвар Гагарина, 72“». ИНН 5903157001. Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф. Мебель показана справочно, и не входит в стоимость квартир. Стоимость и условия уточняйте в офисе продаж по адресу: ул. Овчинникова, 29а, по тел. (342) 248 04 85. Предложение не является публичной офертой.
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