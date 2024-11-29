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Posted 29 ноября, 12:54

Published 29 ноября, 12:54

Modified 29 ноября, 12:56

Updated 29 ноября, 12:56

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков впервые влюбился и подрался в Перми

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков впервые влюбился и подрался в Перми

29 ноября 2024, 12:54
Фото: VK Сергей Жуков.
Сегодня в Перми состоялось официальное открытие бара «Руки ВВерх!».

Сегодня, 29 ноября, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков лично открыл в Перми бар с одноименным названием и рассказал, что его связывает с нашим городом. В частности, здесь он встретил первую любовь.

Спикерами мероприятия также выступили сетевой арт-директор группы Павел Федюков, исполнитель роли Жукова в фильме «Руки вверх!» Влад Прохоров.

Техническое открытие заведения состоялось 4 октября. За два месяца бар на ул. Сибирской, 16, посетили около 50 тыс. жителей краевой столицы. Среди пермяков особенно пользовались популярностью коктейль «Дюшес», шоты «Баблгам» и «Гуляй студент». В следующем году в стенах бара планируется провести порядка 30 концертов.

На двухэтажной площадке заведения находятся бар, ресторан, танцпол, караоке, сцена и vip-комната. Интерьер выполнен в стиле 90-х. В меню вошли блюда русской и европейской кухни.

По словам солиста группы, в Перми он впервые подрался с гопниками на вокзале и встретил свою первую любовь. Девушку звали Марина, позднее он привез в Зеленоград и познакомил с мамой: «Мама, это Марина, она будет жить здесь».

Сергей Жуков — о ресторанном бизнесе

— Первый бар в жизни артист всегда открывает ошибочно, из-за своей глупости и пафоса. Так было и у меня. Первым был ресторан «Бедуин». Мы тогда прогорели и я сказал: «Нет, ресторанный бизнес, я больше этим заниматься не буду». А сейчас мы практически лидеры рынка, потому что больше такой сети не существует в России, а может и в мире. Сейчас я знаю всё, что происходит в каждом баре, — говорит Жуков.
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