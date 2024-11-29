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Posted 29 ноября, 11:35

Published 29 ноября, 11:35

Modified 29 ноября, 11:37

Updated 29 ноября, 11:37

«Т Плюс» напоминает о запрете на размещение объектов в охранных зонах теплосетей

29 ноября 2024, 11:35
Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание на запрет размещения незаконных объектов в охранных зонах трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

По закону, на расстоянии не менее трёх метров в обе стороны от коммуникаций должно обеспечиваться свободное от любых наземных построек пространство.

Самовольные постройки препятствуют обслуживанию и ремонту теплосетей. В Перми и других городах присутствия в Пермском крае «Т Плюс» проводит системную работу по устранению незаконных объектов, незаконно размещаемых в охранных зонах теплосетей. Значительная часть построек — детские и спортивные площадки. Также часто с нарушениями расположены автостоянки, гаражи и торговые павильоны. В отношении всех самостроев инициируются процедуры по демонтажу.

«Незаконные сооружения, расположенные в охранной зоне тепломагистралей, создают значительные трудности при эксплуатации наших объектов. Кроме того, есть прямая угроза травмирования жителей», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании данных надзорные ведомства выносят владельцам самостроев предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек. Качество теплоснабжения в жилых домах контролируют сотрудники Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.

#Новости компаний#Пермь
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