Телепортация невозможна. В Перми вновь осудили бывшего главного пристава

Posted 29 ноября, 08:01
Published 29 ноября, 08:01
Modified 29 ноября, 08:19
Updated 29 ноября, 08:19
Пермский краевой суд во второй раз смягчил размер наказания бывшему главному приставу Игорю Кожевникову. Его освободили от наказания за злоупотребление полномочий — по истечению срока давности. По совокупности ему назначили 9,5 лет в колонии строгого режима. Штраф экс-приставу снизили с 15 до 14,5 млн рублей.
Апелляционная жалоба Кожевникова оставлена без удовлетворения. Представление прокуратуры удовлетворено частично.
Суд также уточнил приговор в описательной части, добавив или убрав подробности эпизодов. Суд конфисковал у Кожевникова 15,7 млн рублей.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Кожевников вновь выступил с последним словом, где он опять заявил, что его «неправильно осудили за преступления, которые я не совершал. И приговор, который мне вынесен, не имеет никакого отношения к институту правосудия». Он напомнил о том, что по его данным он не мог встречаться с Мардановой и получать от нее деньги, «так как по правилам современного мира телепортация невозможна». Также он вновь говорил о ложных показаниях и оговоре со стороны свидетелей и снова рассказывал про то, что следствие сочинило «сказку».
«Исследовав все в комплексе, я понял, что дело в отношении меня сфабриковано. Я не прошу мне верить на слово и прошу суд все мои доводы исследовать, и сделать выводы, им соответствующие. А не то, что при первом рассмотрении сделала коллегия суда, за их решение мне стыдно. Прошу меня оправдать», — сказал Кожевников.
Бывший глава регионального УФССП Игорь Кожевников был обвинен в 40 эпизодах преступлений, значительная часть из них — 38 эпизодов — это взятки. Также его обвиняют в организации схемы обналичивания денег, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Следствие считает, что через исполнительные производства он и его подельники незаконно вывели около 222 млн рублей. Такие же преступления совершила и Александра Марданова, его бывшая заместитель. Она с третьего раза добилась отсрочки наказания до совершеннолетия младшего сына, ей назначено пять лет реального срока в колонии общего режима.
В мае прошлого года судья Пермского районного суда Ольга Лобастова назначила ему 10 лет колонии строгого режима и штраф в 15 млн рублей. Кроме того, Кожевникова лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.
Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.