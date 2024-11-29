Телепортация невозможна. В Перми вновь осудили бывшего главного пристава

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Кожевников вновь выступил с последним словом, где он опять заявил, что его «неправильно осудили за преступления, которые я не совершал. И приговор, который мне вынесен, не имеет никакого отношения к институту правосудия». Он напомнил о том, что по его данным он не мог встречаться с Мардановой и получать от нее деньги, «так как по правилам современного мира телепортация невозможна». Также он вновь говорил о ложных показаниях и оговоре со стороны свидетелей и снова рассказывал про то, что следствие сочинило «сказку».