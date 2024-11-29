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Posted 29 ноября, 08:04

Published 29 ноября, 08:04

Modified 29 ноября, 08:04

Updated 29 ноября, 08:04

Участников СВО из Нижегородской области ожидает улучшение жилищных условий

Участников СВО из Нижегородской области ожидает улучшение жилищных условий

29 ноября 2024, 08:04
Фото: ГК «Каркас-Монолит».
Правительство Нижегородской области всесторонне поддерживает участников спецоперации и членов их семей. Нижегородцы, выполняющие свой воинский долг в зоне СВО, вправе претендовать на следующие виды помощи.

Военный социальный контракт

Правительство Нижегородской области предлагает всем мобилизованным и военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, заключить военный социальный контракт с министерством соцполитики Нижегородской области, пишет newsnn.ru.

Он необходим для того, чтобы все нижегородцы, служащие в зоне СВО, сумели своевременно и полноразмерно получить необходимую господдержку. Согласно заключенному контракту все участники СВО и их родственники закреплены за определенными сотрудниками соцзащиты — они помогут получить необходимую помощь и льготы.

Скидки на покупку жилья

Самым актуальным для участников СВО и их родных является вопрос об улучшении жилищных условий.

Власти Нижнего Новгорода совместно с застройщиками пошли им навстречу и инициировали акцию на получение скидки в размере 10% на приобретение жилплощади от группы компаний «Каркас Монолит» сразу в нескольких ЖК города.

Так, квартиры в центре Нижнего Новгорода со скидкой предлагаются в «КМ Тимирязевский» рядом с парком Пушкина.

«КМ Анкудиновский Парк» — это готовая жилая инфраструктура, когда рядом и магазин, и поликлиники, и школы. ЖК подойдет для семей с детьми, пожилыми родственниками. Комплекс примыкает к Анкудиновскому лесопарку и ботаническому саду.

Одним из востребованных в плане недвижимости является Ленинский район города. Отсюда можно уехать в любой район города. Участникам СВО предлагаются квартиры со скидкой в уже построенном ЖК «КМ Ривер Парк», который находится в шаговой доступности от станции метро «Заречная».

Кстати, в «КМ Анкудиновский Парк», а также в «КМ Ривер Парк» квартиры реализуются уже с отделкой и кухонной мебелью.

Также акция от девелопера действует и в «КМ Дом на Барминской». Это эксклюзивное жилье в историческом центре Нижнего Новгорода — на Дятловых горах.

Во всех комплексах покупатели могут ознакомиться с богатым ассортиментом квартир: обилие разных планировок, безопасные дворы без автомобилей, детские и спортивные площадки.

Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить несколько условий:

— купить квартиру одним из способов: за наличный расчет, в ипотеку или в рассрочку;

— предоставить справку, подтверждающую участие в СВО.

Налоговые льготы

В 2022 и 2023 годах глава Нижегородской области распорядился освободить участников СВО от уплаты транспортного налога на легковые автомобили, мотоциклы и моторные лодки с определенной мощностью. Будет ли продлена эта меры в текущем году, станет известно позже.

Помощь с кредитами

Помимо льгот, бойцы СВО из Нижнего Новгорода могут претендовать на получение денежной компенсации по кредитным договорам, а также договорам займа и лизинга. Для этого нужно инициировать заключение военного социального контракта.

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