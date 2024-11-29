Участников СВО из Нижегородской области ожидает улучшение жилищных условий

Он необходим для того, чтобы все нижегородцы, служащие в зоне СВО, сумели своевременно и полноразмерно получить необходимую господдержку. Согласно заключенному контракту все участники СВО и их родственники закреплены за определенными сотрудниками соцзащиты — они помогут получить необходимую помощь и льготы.