Участников СВО из Нижегородской области ожидает улучшение жилищных условий

Posted 29 ноября, 08:04
Published 29 ноября, 08:04
Modified 29 ноября, 08:04
Updated 29 ноября, 08:04
Военный социальный контракт
Правительство Нижегородской области предлагает всем мобилизованным и военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, заключить военный социальный контракт с министерством соцполитики Нижегородской области, пишет newsnn.ru.
Он необходим для того, чтобы все нижегородцы, служащие в зоне СВО, сумели своевременно и полноразмерно получить необходимую господдержку. Согласно заключенному контракту все участники СВО и их родственники закреплены за определенными сотрудниками соцзащиты — они помогут получить необходимую помощь и льготы.
Скидки на покупку жилья
Самым актуальным для участников СВО и их родных является вопрос об улучшении жилищных условий.
Власти Нижнего Новгорода совместно с застройщиками пошли им навстречу и инициировали акцию на получение скидки в размере 10% на приобретение жилплощади от группы компаний «Каркас Монолит» сразу в нескольких ЖК города.
Так, квартиры в центре Нижнего Новгорода со скидкой предлагаются в «КМ Тимирязевский» рядом с парком Пушкина.
«КМ Анкудиновский Парк» — это готовая жилая инфраструктура, когда рядом и магазин, и поликлиники, и школы. ЖК подойдет для семей с детьми, пожилыми родственниками. Комплекс примыкает к Анкудиновскому лесопарку и ботаническому саду.
Одним из востребованных в плане недвижимости является Ленинский район города. Отсюда можно уехать в любой район города. Участникам СВО предлагаются квартиры со скидкой в уже построенном ЖК «КМ Ривер Парк», который находится в шаговой доступности от станции метро «Заречная».
Кстати, в «КМ Анкудиновский Парк», а также в «КМ Ривер Парк» квартиры реализуются уже с отделкой и кухонной мебелью.
Также акция от девелопера действует и в «КМ Дом на Барминской». Это эксклюзивное жилье в историческом центре Нижнего Новгорода — на Дятловых горах.
Во всех комплексах покупатели могут ознакомиться с богатым ассортиментом квартир: обилие разных планировок, безопасные дворы без автомобилей, детские и спортивные площадки.
Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить несколько условий:
— купить квартиру одним из способов: за наличный расчет, в ипотеку или в рассрочку;
— предоставить справку, подтверждающую участие в СВО.
Налоговые льготы
В 2022 и 2023 годах глава Нижегородской области распорядился освободить участников СВО от уплаты транспортного налога на легковые автомобили, мотоциклы и моторные лодки с определенной мощностью. Будет ли продлена эта меры в текущем году, станет известно позже.
Помощь с кредитами
Помимо льгот, бойцы СВО из Нижнего Новгорода могут претендовать на получение денежной компенсации по кредитным договорам, а также договорам займа и лизинга. Для этого нужно инициировать заключение военного социального контракта.