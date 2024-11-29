В Перми шесть управляющих компаний скрывали данные о взносах на капремонт

Шесть управляющих компаний (УК) Орджоникидзевского района Перми не предоставляли в краевую инспекцию госжилнадзора необходимые данные о размере поступивших средств на капремонт, их тратах и информацию о подписании кредитных договоров (или договоров займа) на проведение работ. Об этом сообщили в Прокуратуре Пермского края.