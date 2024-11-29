В Перми шесть управляющих компаний скрывали данные о взносах на капремонт

Posted 29 ноября, 10:06
Published 29 ноября, 10:06
Modified 29 ноября, 10:28
Updated 29 ноября, 10:28
Шесть управляющих компаний (УК) Орджоникидзевского района Перми не предоставляли в краевую инспекцию госжилнадзора необходимые данные о размере поступивших средств на капремонт, их тратах и информацию о подписании кредитных договоров (или договоров займа) на проведение работ. Об этом сообщили в Прокуратуре Пермского края.
По информации корреспондента Properm.ru, речь идет об:
Нарушения по факту нарушения главами организаций законодательства по порядку организации ремонта в многоквартирных домах были обнаружены в ходе проверки районной прокуратуры. Выяснилось, что владельцы помещений создали фон капремонта на специальном счете.
Руководителям шести УК внесли представления. Нарушения устранили, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.