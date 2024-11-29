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Posted 29 ноября, 10:06

Published 29 ноября, 10:06

Modified 29 ноября, 10:28

Updated 29 ноября, 10:28

В Перми шесть управляющих компаний скрывали данные о взносах на капремонт

В Перми шесть управляющих компаний скрывали данные о взносах на капремонт

29 ноября 2024, 10:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Капремонт
Руководителей организаций привлекли к дисциплинарной ответственности.

Шесть управляющих компаний (УК) Орджоникидзевского района Перми не предоставляли в краевую инспекцию госжилнадзора необходимые данные о размере поступивших средств на капремонт, их тратах и информацию о подписании кредитных договоров (или договоров займа) на проведение работ. Об этом сообщили в Прокуратуре Пермского края.

По информации корреспондента Properm.ru, речь идет об:

  • ООО «УК „Абсолют“. Руководитель организации — Марина Нечаева;
  • ЖСК-36. Руководитель организации — Эльвира Хакимова;
  • ЖСК № 13. Руководитель организации — Александр Напольский;
  • ЖСК 26. Руководитель организации — Светлана Шилова;
  • ЖСК 22. Руководитель организации — Эльмира Гладкова;
  • ТСЖ „Уссурийская 27А“. Руководитель организации — Ирина Малахова.

Нарушения по факту нарушения главами организаций законодательства по порядку организации ремонта в многоквартирных домах были обнаружены в ходе проверки районной прокуратуры. Выяснилось, что владельцы помещений создали фон капремонта на специальном счете.

Руководителям шести УК внесли представления. Нарушения устранили, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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