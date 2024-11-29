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Posted 29 ноября, 02:17

Published 29 ноября, 02:17

Modified 29 ноября, 02:19

Updated 29 ноября, 02:19

Аттракцион «Логово пиратов» снесли в пермском парке Горького

В центре Перми снесли «Логово пиратов»

29 ноября 2024, 02:17
Фото: Парк Горького.

Аттракцион «Логово пиратов» снесли в пермском парке Горького

Объект возведут заново.

В парке Горького в Перми снесли один из спорных аттракционов — «Логово пиратов». Ранее он назывался «Дом Дракулы». О сносе сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Логово» было одним из шести объектов, сноса которых добиваются городские власти. В мэрии их считают самовольными постройками. Также чиновники требуют снести два общественных туалета, гараж, два летних кафе — «Халва» и Casa Mia.

Аттракцион будет возведен заново — в 1,5-2 метрах от его привычного места. Строения сдвинут по договоренности с сетевыми организациями. Под помещениями проходит теплотрасса, поэтому их перенесут.

«Администрация парка решила избежать ситуации, когда в суде сторонам пришлось бы выяснять, является ли здание аттракциона капитальным или некапитальным объектом. Ранее парк уже предлагал передать спорные объекты в собственность города. Мы и сейчас хотим избежать разбирательств, поэтому решили просто демонтировать объект», — пояснили в парке.

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#Пермь#Парк горького#Самовольная постройка#Снос#Горьковский парк#Аттракцион#Парк аттракционов
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