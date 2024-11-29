В центре Перми снесли «Логово пиратов»

«Администрация парка решила избежать ситуации, когда в суде сторонам пришлось бы выяснять, является ли здание аттракциона капитальным или некапитальным объектом. Ранее парк уже предлагал передать спорные объекты в собственность города. Мы и сейчас хотим избежать разбирательств, поэтому решили просто демонтировать объект», — пояснили в парке.