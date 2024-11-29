Вид на Каму и участник «Битвы шефов». В Перми построят гедонистический кластер

Posted 29 ноября, 08:11
Published 29 ноября, 08:11
Modified 29 ноября, 08:13
Updated 29 ноября, 08:13
В строящемся гостиничном комплексе на ул. Окулова, 14 на месте бывшего ДК «Телта» появится гастрономический кластер. В нем планируется открыть три заведения, сообщает телеграм-канал in vino papulos.
Одно из заведений — гастробистро Tehnikum с летней террасой от White Rabbit Family, второе — ресторан на 15-м этаже Uilliam’s от звездного ресторатора Уиллиама Ламберти. Оттуда, судя, по рендеру, будет открываться панорамный вид на Каму.
Третье заведение — ресторан локальной кухни. Бренд-шефом будет Егор Астраханцев — участник «Битвы шефов».