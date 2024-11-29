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Posted 29 ноября, 08:11

Published 29 ноября, 08:11

Modified 29 ноября, 08:13

Updated 29 ноября, 08:13

На месте бывшего ДК Телта в центре Перми построят гастрономический кластер

Вид на Каму и участник «Битвы шефов». В Перми построят гедонистический кластер

29 ноября 2024, 08:11
Фото: телеграм-канал in vino papulos.

На месте бывшего ДК Телта в центре Перми построят гастрономический кластер

Там разместятся три ресторана.

В строящемся гостиничном комплексе на ул. Окулова, 14 на месте бывшего ДК «Телта» появится гастрономический кластер. В нем планируется открыть три заведения, сообщает телеграм-канал in vino papulos.

Одно из заведений — гастробистро Tehnikum с летней террасой от White Rabbit Family, второе — ресторан на 15-м этаже Uilliam’s от звездного ресторатора Уиллиама Ламберти. Оттуда, судя, по рендеру, будет открываться панорамный вид на Каму.

Третье заведение — ресторан локальной кухни. Бренд-шефом будет Егор Астраханцев — участник «Битвы шефов».

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#Бизнес#Пермь#Кама#Рестораны
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