Вид на Каму и участник «Битвы шефов». В Перми построят гедонистический кластер

Одно из заведений — гастробистро Tehnikum с летней террасой от White Rabbit Family, второе — ресторан на 15-м этаже Uilliam’s от звездного ресторатора Уиллиама Ламберти. Оттуда, судя, по рендеру, будет открываться панорамный вид на Каму.