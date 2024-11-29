Власти Перми выделят деньги на благоустройство берега Мулянки в 2025 году

Ситуация в долине малой реки ухудшилась в начале сезона отдыха 2024 года — на берегу Мулянки на Парковом было много мусора. Контейнеры, которые устанавливались ранее, были убраны. После публикации Properm.ru на берегу все же появился мусорныйбак, его установило АО «ПРО ТКО».