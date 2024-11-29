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Posted 29 ноября, 13:39

Published 29 ноября, 13:39

Modified 29 ноября, 13:41

Updated 29 ноября, 13:41

Власти Перми выделят деньги на благоустройство берега Мулянки в 2025 году

Власти Перми выделят деньги на благоустройство берега Мулянки в 2025 году

29 ноября 2024, 13:39
Фото: properm.ru.
Сюжет
Отдых
Обустройство берега малой реки предусмотрели в проекте бюджета на 2025–2027 годы.

Проектом бюджета Перми на 2025–2027 годы в 2025 предусмотрено финансирование на обустройство организованного места отдыха людей у воды на Мулянке, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе городской администрации.

Облагородить берег Мулянки власти краевой столицы обещали еще в октябре 2023 года. Тогда мэр города Эдуард Соснин посетил реку в микрорайоне Парковый и решил, что его стоит благоустроить. Сообщалось, что здесь должны установить пункты работы спасателей и детские площадки.

Ситуация в долине малой реки ухудшилась в начале сезона отдыха 2024 года — на берегу Мулянки на Парковом было много мусора. Контейнеры, которые устанавливались ранее, были убраны. После публикации Properm.ru на берегу все же появился мусорныйбак, его установило АО «ПРО ТКО».

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#Пермь#Благоустройство#Спасатели#Отдых#Мулянка#Река#Проект бюджета#Департамент дорог и благоустройства
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