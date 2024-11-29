Власти прокомментировали обрушение потолков в Красновишерске на улице Сплавщиков

Администрация Красновишерского округа прокомментировала ситуацию с обрушением потолка в Красновишерске на ул. Сплавщиков, 12. На вопрос о дате проведения ремонта власти муниципалитета Properm.ru ответили, что этой информацией ведомство не владеет, так как было образовано в 2019 году.