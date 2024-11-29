Власти прокомментировали обрушение потолков в Красновишерске на улице Сплавщиков

Posted 29 ноября, 11:47
Published 29 ноября, 11:47
Modified 29 ноября, 11:49
Updated 29 ноября, 11:49
Администрация Красновишерского округа прокомментировала ситуацию с обрушением потолка в Красновишерске на ул. Сплавщиков, 12. На вопрос о дате проведения ремонта власти муниципалитета Properm.ru ответили, что этой информацией ведомство не владеет, так как было образовано в 2019 году.
Ранее в телеграм-канале «Слуховой анализатор» появилась информация о том, что во втором подъезде жилого дома обрушилось перекрытие второго этажа. «Компания, которая обслуживает данный дом на обращения жителей не реагирует», — пишут в соцсети.
Как сообщили в администрации округа, многоэтажка находится в непосредственном управлении собственников помещений. Владельцы не осуществляли содержание общего имущества здания.
Для управления объектом в мае 2024 года определили временную управляющую компанию. Власти подчеркивают, что жильцы не оплачивают услуги по содержанию жилья и общедомовые нужды управляющей компании. Имеется 100% задолженность.
Напомним, прокуратура организовала проверку в отношении управляющей организации, органа местного самоуправления. По состоянию 15 ноября, в доме было отремонтировано потолочное перекрытие.
По результатам проверки решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры.