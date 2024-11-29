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Posted 29 ноября, 11:47

Published 29 ноября, 11:47

Modified 29 ноября, 11:49

Updated 29 ноября, 11:49

Власти прокомментировали обрушение потолков в Красновишерске на улице Сплавщиков

Власти прокомментировали обрушение потолков в Красновишерске на улице Сплавщиков

29 ноября 2024, 11:47
Фото: Прокуратура Пермского края.
Ранее прокуратура организовала проверку в отношении УК.

Администрация Красновишерского округа прокомментировала ситуацию с обрушением потолка в Красновишерске на ул. Сплавщиков, 12. На вопрос о дате проведения ремонта власти муниципалитета Properm.ru ответили, что этой информацией ведомство не владеет, так как было образовано в 2019 году.

Ранее в телеграм-канале «Слуховой анализатор» появилась информация о том, что во втором подъезде жилого дома обрушилось перекрытие второго этажа. «Компания, которая обслуживает данный дом на обращения жителей не реагирует», — пишут в соцсети.

Фото: телеграм-канал "Слуховой анализатор"

Как сообщили в администрации округа, многоэтажка находится в непосредственном управлении собственников помещений. Владельцы не осуществляли содержание общего имущества здания.

Для управления объектом в мае 2024 года определили временную управляющую компанию. Власти подчеркивают, что жильцы не оплачивают услуги по содержанию жилья и общедомовые нужды управляющей компании. Имеется 100% задолженность.

Напомним, прокуратура организовала проверку в отношении управляющей организации, органа местного самоуправления. По состоянию 15 ноября, в доме было отремонтировано потолочное перекрытие.

По результатам проверки решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Фото: Прокуратура Пермского края
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#Прокуратура#Задолженность#Капитальный ремонт#Красновишерск#Управляющая компания#Многоквартирный дом#Ремонтные работы
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