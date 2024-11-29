«Взыщем с застройщика». Как юристы обманывают покупателей новостроек

Posted 29 ноября, 09:25
Published 29 ноября, 09:25
Modified 29 ноября, 09:28
Updated 29 ноября, 09:28
Этот бизнес уже давно процветает. Предприимчивые люди оказывают разные услуги по приемке квартир: как строительно-консультационные, так и юридические. По сути, ничего плохого нет в идее помочь покупателям оценить качество принимаемой квартиры: вентиляцию, ровность стен, целостность и отладка окон и балконных дверей, работоспособность электрики, ровность стяжки. Специалист поможет зафиксировать все недочеты, а застройщик будет обязан их устранить в положенный по закону срок (45 дней).
Иногда эксперты пишут замечания прямо маркерами на стенах и окнах, чтобы упростить работу строителей, которые будут устранять дефекты (например, «царапина на окне», «незакрепленный подрозетник» и тому подобное). И конечно, составляют акт с описанием дефектов и указанием соответствующих СанПиНов.
Другое дело, когда некие горе-юристы пытаются не просто помочь покупателю квартиры, отразив честную картину, а нажиться и на нем, и на застройщике. То есть когда жадность затмевает здравый смысл.
Владимир К. (по просьбе героя имя изменено) согласился воспользоваться услугами «команды профессионалов», которые пообещали взыскать с застройщика — «Корпорации развития Пермского края» стоимость устранения строительных недостатков за «минимальный» процент.
«Обработали меня знатно, в итоге я сам подписал договор, — рассказал Владимир. — На условиях передачи юристам 40% от выигранной суммы! Если я получу возможность поменять окно за 100 тыс. рублей, из этой суммы 40 тыс. рублей я буду вынужден отдать юристам. А на оставшиеся 60 тыс. рублей я ведь окно не поменяю. Им нужны деньги, понятно, а мне-то нужно окно!»
Завысить стоимость того же окна не получится, так как суд обязательно привлечет к рассмотрению дела эксперта. Судебные эксперты производят экономически обоснованные расчеты, в итоге цена получается максимально объективной, но чаще всего ниже реальной рыночной стоимости, так как не учитываются все «допы» (паро- и гидроизоляция, например, дорогая фурнитура, если речь идет об окнах).
У покупателя есть законный и простой выход, если надо заменить окно из-за брака: отразить брак в специальной ведомости, дождаться, когда застройщик заменит окно.
Или: опять же, отразить брак в ведомости, заменить окно самому (сохранив всю подтверждающую документацию: замеры, счет, оплату по счету). Эти документы можно предъявить застройщику для возмещения расходов.
Другое дело, что многие жители соглашаются на уговоры хитрых юристов — ничего не менять, не ремонтировать, а просто отсудить у застройщика денег. Это можно назвать «сделать деньги из воздуха». Некоторые предпочитают давать этому определение «потребительский экстремизм», а с наглыми методами и средства борьбы должны быть аналогичные. И они появились.
Итак, с чем вы можете столкнуться, если захотите не привести новую квартиру в порядок, а просто денег отсудить? Первое и главное — вы получите денег меньше, чем стоят стройматериалы и работы, потому что 40% возьмут за свои услуги продуманные юристы. Второе и неприятное — застройщик может потребовать возврата ненужных (бракованных, испорченных) материалов — окон, линолеума, плитки, дверной ручки, крана, да любого болтика.
Решения судов на этот счет уже есть. Например, компания-застройщик в Перми отказалась менять окна по гарантии, новоселы обратились в суд и отсудили деньги, но менять ничего не стали. Застройщик выплатил по решению суда 396 тыс. рублей за 6 некачественных окон и одну некачественную балконную дверь. А после этого тоже обратился в суд с требованием… вернуть б/у имущество. Ну, он же, получается, заплатил за замену окон и двери, значит, надо вернуть ему его старые, некачественные окна и дверь.
Несмотря на то что собственники тоже заплатили за двери и окна, приобретая квартиру, Мотовилихинский районный суд вынес решение в пользу застройщика, решив, что владельцы квартиры, получив деньги на замену окон и двери, незаконно удерживают чужое имущество. Суд решил, что жители должны или вернуть 6 окон и дверь застройщику, или вернуть 396 тыс. рублей. А ведь часть этой суммы (может, всё те же 40%) заплачена юристам, представлявшим в суде интересы собственников.
Аналогичное решение принято в Мотовилихинском районном суде в отношении иска другого застройщика. Владелица квартиры взыскала за устранение строительных недостатков 73 тыс. рублей. А в ответ застройщик потребовал вернуть б/у линолеум и плитку (или деньги за них). Суд удовлетворил иск застройщика, обязав пермячку вернуть линолеум и плитку, подлежащие замене, или 27 тыс. рублей (по оценкам экспертов, такова стоимость имущества).
Если эта судебная практика сложится и устоится, застройщики будут активно судиться за возврат некачественного имущества, стройматериалов и прочего. Либо требовать деньги за это имущество, эти материалы, подлежащие замене.
«Получается, если 40% от суммы ты отдал юристам, — рассуждает Владимир К., — то возвращать застройщикам эти 40% придется из своего кармана, и я как потребитель оказываюсь в совершенно безвыходном положении».
Никто не читает мелкий шрифт под звездочкой, а зря. Как выяснил Владимир К. уже после заключения договора, 40% — это возврат юристам только от суммы, которую суд присудит за строительные недостатки. А всё, что застройщик возместит по решению суда за экспертные и юридические услуги, — посредники забирают себе в размере 100%. Получается при таком раскладе, что в плюсе остаются только юристы. К тому же, они совершенно не рискуют остаться без окон, дверей, линолеума или плитки.
Владимир К. сейчас пытается расторгнуть договор, отказаться от навязанных услуг.
«Хочу, конечно, предостеречь других, — говорит мужчина. Во-первых, лучше самому найти эксперта для оценки, ее цена — до 25 тыс. рублей. Во-вторых, надо сначала составить акт, потребовать у застройщика устранить все недоделки. А если он в законный срок не сделает, тогда можно и в суд обратиться, и лучше самостоятельно это сделать, написать иск несложно, на самом деле».
Кстати, в суде можно требовать устранения строительных недостатков (замены окон, линолеума), можно требовать компенсации за уже замененные двери и окна (при предъявлении всех подтверждающих документов). А вот с «деньгами за воздух» сейчас, как видим, будет гораздо, гораздо сложнее.