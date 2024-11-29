«Взыщем с застройщика». Как юристы обманывают покупателей новостроек

Решения судов на этот счет уже есть. Например, компания-застройщик в Перми отказалась менять окна по гарантии, новоселы обратились в суд и отсудили деньги, но менять ничего не стали. Застройщик выплатил по решению суда 396 тыс. рублей за 6 некачественных окон и одну некачественную балконную дверь. А после этого тоже обратился в суд с требованием… вернуть б/у имущество. Ну, он же, получается, заплатил за замену окон и двери, значит, надо вернуть ему его старые, некачественные окна и дверь.