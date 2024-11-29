Житель Чайковского пришел с ворованным пистолетом в клуб и выложил его на стол

Воспользовавшись тем, что приятель уснул, подозреваемый похитил оружие и направился в увеселительное заведение, где достал его из-за пазухи и положил на стол. Бдительные граждане сообщили об этом в полицию. Наряд незамедлительно прибыл по указанному адресу, задержал мужчину и изъял у него пистолет.