Posted 29 ноября, 09:13
Published 29 ноября, 09:13
Modified 29 ноября, 09:15
Updated 29 ноября, 09:15
Житель Чайковского пришел с ворованным пистолетом в клуб и выложил его на стол. Мужчина был задержан прибывшим нарядом полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермском краю.
Следствием отдела МВД России по Чайковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хищение оружия». В совершении преступления подозревается ранее неоднократно судимый 48-летний местный житель.
Мужчина распивал спиртные напитки в гостях у приятеля. В ходе дружеской беседы хозяин квартиры продемонстрировал товарищу пистолет, которым владел на законных основаниях. На фото, распространённых ГУ МВД, почему-то, изображен обрез охотничьего ружья.
Воспользовавшись тем, что приятель уснул, подозреваемый похитил оружие и направился в увеселительное заведение, где достал его из-за пазухи и положил на стол. Бдительные граждане сообщили об этом в полицию. Наряд незамедлительно прибыл по указанному адресу, задержал мужчину и изъял у него пистолет.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В отношении владельца оружия составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4.3 ст. 20.8 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его хищение».
На днях жители Чайковского добились выплаты компенсации морального вреда от 40-летнего мужчины, стрелявшего по их окнам из пневматического оружия.