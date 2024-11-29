Жители Тульской области закупились тоннами пермской конопли

На этой неделе впервые из Пермского края в Тульскую область было вывезено 38 тонн пищевой конопли. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, специалисты которого проконтролировали отправку.