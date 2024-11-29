Жители Тульской области закупились тоннами пермской конопли

Posted 29 ноября, 14:51
Published 29 ноября, 14:51
Modified 29 ноября, 14:53
Updated 29 ноября, 14:53
На этой неделе впервые из Пермского края в Тульскую область было вывезено 38 тонн пищевой конопли. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, специалисты которого проконтролировали отправку.
Продукция отправлена автомобильным транспортом в Тульскую область, на одно из самых крупных предприятий в России, занимающееся глубокой переработке семян пищевой конопли.
Конопля прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Карантинных объектов в продукции не обнаружено, на нее оформлены карантинные сертификаты.
Продовольственную коноплю планируют использовать в кондитерских изделиях, топпингах, печеньях, пряниках, мороженом, растительных напитках, батончиках, зерновом хлебе, соусах и при производстве протеинов, поясняют в ведомстве.
В июле Пермский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю поселка Юго-Камский. Мужчина признан виновным в разведении конопли и изготовлении наркотиков.