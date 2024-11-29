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Posted 29 ноября, 14:51

Published 29 ноября, 14:51

Modified 29 ноября, 14:53

Updated 29 ноября, 14:53

Из Пермского края в Тульскую область вывезено 38 тонн пищевой конопли

Жители Тульской области закупились тоннами пермской конопли

29 ноября 2024, 14:51
Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Из Пермского края в Тульскую область вывезено 38 тонн пищевой конопли

Крупнейшее предприятие России уже нашло применение пермской продукции.

На этой неделе впервые из Пермского края в Тульскую область было вывезено 38 тонн пищевой конопли. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, специалисты которого проконтролировали отправку.

Продукция отправлена автомобильным транспортом в Тульскую область, на одно из самых крупных предприятий в России, занимающееся глубокой переработке семян пищевой конопли.

Конопля прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Карантинных объектов в продукции не обнаружено, на нее оформлены карантинные сертификаты.

Продовольственную коноплю планируют использовать в кондитерских изделиях, топпингах, печеньях, пряниках, мороженом, растительных напитках, батончиках, зерновом хлебе, соусах и при производстве протеинов, поясняют в ведомстве.

В июле Пермский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю поселка Юго-Камский. Мужчина признан виновным в разведении конопли и изготовлении наркотиков.

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#Экономика#Пермь
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