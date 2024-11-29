Жительница Перми через суд отстояла право сына учиться в гимназии

В своем иске женщина указала, что ее сын несколько лет в гимназии, успешно окончил учебный год и был переведен в восьмой класс. Однако когда в сентябре подросток пришел на учебу, его выгнали из школы, сказав, что он там больше не учится. «Женщина направляла в гимназию договор об оказании образовательных услуг, который со своей стороны подписала, но учебное заведение уклонилось от подписания документов. Также она обратилась в прокуратуру, где ей разъяснили, что гимназия нарушает законодательство», — говорится в решении суда.