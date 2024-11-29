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Posted 29 ноября, 03:07

Published 29 ноября, 03:07

Modified 29 ноября, 03:09

Updated 29 ноября, 03:09

Жительница Перми через суд отстояла право сына учиться в гимназии

Жительница Перми через суд отстояла право сына учиться в гимназии

29 ноября 2024, 03:07
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Речь идет о частной гимназии «Ювента».

Пермячка с помощью иска добивалась восстановления своего ребенка в частной гимназии «Ювента». Свердловский районный суд встал на сторону матери, пишет URA.RU со ссылкой на постановление инстанции.

В своем иске женщина указала, что ее сын несколько лет в гимназии, успешно окончил учебный год и был переведен в восьмой класс. Однако когда в сентябре подросток пришел на учебу, его выгнали из школы, сказав, что он там больше не учится. «Женщина направляла в гимназию договор об оказании образовательных услуг, который со своей стороны подписала, но учебное заведение уклонилось от подписания документов. Также она обратилась в прокуратуру, где ей разъяснили, что гимназия нарушает законодательство», — говорится в решении суда.

Юрист «Ювенты» отметил, что на частную гимназию не распространяются гарантированные Конституцией РФ законы об общем образовании. И в заключении договора она имеет право отказать. Также представитель учебного заведения рассказал, что мальчик «сколотил группу» в школе и даже повредил доску. Однако суд встал на стороны мамы подростка и обязал гимназию заключить с ней новый договор. Также «Ювента» должна семье ребенка моральную компенсацию в размере 5 тыс. рублей.

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#Суд#Пермь#Детский мир#Образование#Школы перми#Частная школа
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