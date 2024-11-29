Жительница Юсьвы через суд добилась возвращения себе полуторагодовалого сына

Решение суда базировалось на основании актов обследования жилищных условий родителей, а также с учетом того факта, что ранее мужчина избивал свою супругу и ее сына от первого брака. Это подтверждалось постановлением мирового суда, который признал гражданина виновным в побоях. На момент судебного заседания о месте проживания ребенка в суд были переданы еще два материла проверок по факту физического насилия в семье. Исходя из интересов несовершеннолетнего, суд принял решение передать его матери.