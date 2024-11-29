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Posted 29 ноября, 08:38

Published 29 ноября, 08:38

Modified 29 ноября, 08:41

Updated 29 ноября, 08:41

Жительница Пермского края добилась возвращения сына возрастом 1,5 года

Жительница Юсьвы через суд добилась возвращения себе полуторагодовалого сына

29 ноября 2024, 08:38
Фото: 1MI.

Жительница Пермского края добилась возвращения сына возрастом 1,5 года

Сюжет
Приставы
Он был у отца, которого ранее уже осуждали за побои членов семьи.

Жительница Юсьвы добилась возвращения себе полуторагодовалого сына. Подробности сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Исполняя решение суда об определении места жительства несовершеннолетнего, судебные приставы передали жительнице с. Юсьва ее сына. Ранее мальчик проживал с отцом, который увез его от родной матери, считая, что так будет лучше для ребенка. Но суд решил, что малыш должен жить с мамой и старшим братом.

Решение суда базировалось на основании актов обследования жилищных условий родителей, а также с учетом того факта, что ранее мужчина избивал свою супругу и ее сына от первого брака. Это подтверждалось постановлением мирового суда, который признал гражданина виновным в побоях. На момент судебного заседания о месте проживания ребенка в суд были переданы еще два материла проверок по факту физического насилия в семье. Исходя из интересов несовершеннолетнего, суд принял решение передать его матери.

Вместе с приставами взыскательница отправилась забирать ребенка. Должник и его мать не были рады гостям, но после беседы с судебными приставами, которые разъяснили гражданину правовые последствия неисполнения решения суда, мужчина добровольно передал ребенка супруге. Мало того, он заказал им такси, чтобы малыш вместе с мамой отправились домой с комфортом.

Ранее стало известно, что двое жителей Пермского края с подозрением на туберкулез прошли медицинское обследование лишь после вмешательства судебных приставов.

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#Общество#Суд#Приставы#Дети#Судебные приставы#Пристав#Юсьва
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