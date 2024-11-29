Жизни пермяков спасла лень. В эфире Первого канала рассказали о ЧП в общежитии

Posted 29 ноября, 04:03
Published 29 ноября, 04:03
Modified 29 ноября, 04:05
Updated 29 ноября, 04:05
Жильцы общежития на ул. Клары Цеткин, где обрушились перегородки между первым этажом и подвалом, стали героями передачи «Мужское и женское» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир вчера, 28 ноября.
Одна из участниц телешоу рассказала, что жизни обитателей дома спасла лень. Людям стало неохота идти мыться в душ, распложенный на первом этаже общежития, поэтому никто не пострадал, когда душевая буквально рухнула вниз.
ЧП в здании на ул. Клары Цеткин, 13 произошло утром 11 сентября. Никто из жильцов не пострадал. Только одна пожилая женщина, ставшая свидетельницей инцидента, попала в больницу с подозрением на инсульт.