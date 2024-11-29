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Posted 29 ноября, 04:03

Published 29 ноября, 04:03

Modified 29 ноября, 04:05

Updated 29 ноября, 04:05

О ЧП в пермском общежитии на ул. Клары Цеткин рассказали в эфире Первого канала

Жизни пермяков спасла лень. В эфире Первого канала рассказали о ЧП в общежитии

29 ноября 2024, 04:03
Фото: Первый канал.

О ЧП в пермском общежитии на ул. Клары Цеткин рассказали в эфире Первого канала

Утром 11 сентября в здании общежития рухнули перегородки между первым этажом и подвалом.

Жильцы общежития на ул. Клары Цеткин, где обрушились перегородки между первым этажом и подвалом, стали героями передачи «Мужское и женское» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир вчера, 28 ноября.

Одна из участниц телешоу рассказала, что жизни обитателей дома спасла лень. Людям стало неохота идти мыться в душ, распложенный на первом этаже общежития, поэтому никто не пострадал, когда душевая буквально рухнула вниз.

ЧП в здании на ул. Клары Цеткин, 13 произошло утром 11 сентября. Никто из жильцов не пострадал. Только одна пожилая женщина, ставшая свидетельницей инцидента, попала в больницу с подозрением на инсульт.

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#Чп#Обрушение#Первый канал#Обрушение дома
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