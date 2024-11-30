Банкротство экс-министра культуры Прикамья рассмотрят в январе 2025 года

В 2011 году Александр Рудольфович был оправдан Ленинским райсудом Перми. Уголовное дело о халатности против него прекратили из-за истечения срока давности. Обвинение основывалось на заключении им в декабре 2008 года пяти госконтрактов на производство сувенирной продукции к книге «Пермь как текст», а также подписании актов приема-сдачи работ без надлежащей проверки их выполнения.