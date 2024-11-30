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Posted 30 ноября, 06:49

Published 30 ноября, 06:49

Modified 30 ноября, 06:54

Updated 30 ноября, 06:54

Банкротство экс-министра культуры Пермского края рассмотрят в январе 2025 года

Банкротство экс-министра культуры Прикамья рассмотрят в январе 2025 года

30 ноября 2024, 06:49
Фото: properm.ru.

Банкротство экс-министра культуры Пермского края рассмотрят в январе 2025 года

Сюжет
Банкротство
Размер его задолженности составил 1,7 млн рублей.

Арбитражный суд Прикамья принял к рассмотрению заявление о признании банкротом экс-министра культуры Александра Протасевича. Банкротство бывшего чиновника рассмотрят 13 января 2025 года, сообщает «Ъ-Прикамье».

Сумма задолженности Протасевича составляет 1 млн 707 тыс. рублей, пишет издание. При бывшем губернаторе региона Олеге Чиркунове он занимался курированием проекта «Пермь — культурная столица». В 2011–2012 годах Протасевич занимал пост министра культуры, в 2017–2019 годах — замминистра культуры. После этого уволился и переехал в столицу. По данным сервиса Rusprofile, сейчас он является руководителем московского фонда «Культурная столица», занимающегося деятельностью в области исполнительских искусств.

Ранее сообщалось, что заявление о банкротстве Протасевич подал как физлицо. Его оставили без движения, так как заявитель не приложил судебные акты, свидетельствующие о наличии долга.

В 2011 году Александр Рудольфович был оправдан Ленинским райсудом Перми. Уголовное дело о халатности против него прекратили из-за истечения срока давности. Обвинение основывалось на заключении им в декабре 2008 года пяти госконтрактов на производство сувенирной продукции к книге «Пермь как текст», а также подписании актов приема-сдачи работ без надлежащей проверки их выполнения.

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#Банкротство#Пермский край#Арбитражный суд#Министерство культуры#Москва#Прикамье#Культурная столица#Культурный проект#СПАРК-Интерфакс
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