Два пермских фестиваля признали лучшими в стране

На церемонии вручения премии RUSSIAN EVENT AWARDS 2024 Прикамье получило две награды. Первого места в номинации «Лучшее уличное театрелизованное представление и карнавал» удостоился фестиваль «Флюгер». Мероприятие состоялась в пятый раз в краевой столице 10 и 11 августа текущего года, его участниками стали 14 уличных театров из разных городов страны. Площадку академического театра посетили 58 тыс. человек, что является рекордом за всю историю фестиваля.