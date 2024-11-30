Два пермских фестиваля признали лучшими в стране

Posted 30 ноября, 07:43
Published 30 ноября, 07:43
Modified 30 ноября, 07:45
Updated 30 ноября, 07:45
Пермские фестивали «Флюгер» и «Медвежонок-2» стали лучшими в стране, рассказала в соцсети глава краевого минкульта Алла Платонова.
На церемонии вручения премии RUSSIAN EVENT AWARDS 2024 Прикамье получило две награды. Первого места в номинации «Лучшее уличное театрелизованное представление и карнавал» удостоился фестиваль «Флюгер». Мероприятие состоялась в пятый раз в краевой столице 10 и 11 августа текущего года, его участниками стали 14 уличных театров из разных городов страны. Площадку академического театра посетили 58 тыс. человек, что является рекордом за всю историю фестиваля.
Лучшим туристическим событием в России стал всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок-2». В этом году на кинофестивале были представлены 11 премьер, состоялись мастер-классы, квесты и выступления звезд. Фестиваль посетили свыше 60 тыс. человек.