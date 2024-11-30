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Posted 30 ноября, 07:43

Published 30 ноября, 07:43

Modified 30 ноября, 07:45

Updated 30 ноября, 07:45

Пермские фестивали «Флюгер» и «Медвежонок-2» признали лучшими в России

Два пермских фестиваля признали лучшими в стране

30 ноября 2024, 07:43
Фото: properm.ru.

Пермские фестивали «Флюгер» и «Медвежонок-2» признали лучшими в России

Сюжет
Туризм
В этом году эти фестивали посетили свыше 110 тысяч гостей

Пермские фестивали «Флюгер» и «Медвежонок-2» стали лучшими в стране, рассказала в соцсети глава краевого минкульта Алла Платонова.

На церемонии вручения премии RUSSIAN EVENT AWARDS 2024 Прикамье получило две награды. Первого места в номинации «Лучшее уличное театрелизованное представление и карнавал» удостоился фестиваль «Флюгер». Мероприятие состоялась в пятый раз в краевой столице 10 и 11 августа текущего года, его участниками стали 14 уличных театров из разных городов страны. Площадку академического театра посетили 58 тыс. человек, что является рекордом за всю историю фестиваля.

Лучшим туристическим событием в России стал всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок-2». В этом году на кинофестивале были представлены 11 премьер, состоялись мастер-классы, квесты и выступления звезд. Фестиваль посетили свыше 60 тыс. человек.

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#Пермь#Туризм#Культура#Прикамье#Фестивали#Анимация#Флюгер#RUSSIAN EVENT AWARDS#Медвежонок-2#Детское кино
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