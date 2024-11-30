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Posted 30 ноября, 10:47

Published 30 ноября, 10:47

Modified 30 ноября, 11:04

Updated 30 ноября, 11:04

Бастрыкин запросил доклад по делу о слетевшем с путепровода автобусе в Перми

Глава Следкома запросил доклад по делу о слетевшем с путепровода пермском автобусе

30 ноября 2024, 10:47
Фото: МЧС Прикамья.

Бастрыкин запросил доклад по делу о слетевшем с путепровода автобусе в Перми

Инцидент произошел 28 ноября в районе ул. Светлогорская.

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об оказании небезопасных транспортных услуг водителем пермского автобуса 15-го маршрута. Об этом сообщили в краевом Следкоме.

Ранее сообщалось, что 28 ноября около 16:30 в районе ул. Светлогорской водитель автобуса №15 не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, из-за чего оно загорелось. Водитель и двое пассажиров были госпитализированы. В Минздраве позднее сообщили, что мужчины были отправлены на амбулаторное лечение на следующий день после инцидента.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Доклад об установленных в ходе следствия обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела представит руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин.

Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

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#Пермь#Авария#Безопасность#Уголовное дело#Транспорт#Госпитализация#Пассажиры#Следствие#Александр Бастрыкин#СК России#Денис Головкин
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