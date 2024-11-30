Глава Следкома запросил доклад по делу о слетевшем с путепровода пермском автобусе

Ранее сообщалось, что 28 ноября около 16:30 в районе ул. Светлогорской водитель автобуса №15 не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, из-за чего оно загорелось. Водитель и двое пассажиров были госпитализированы. В Минздраве позднее сообщили, что мужчины были отправлены на амбулаторное лечение на следующий день после инцидента.