Глава Следкома запросил доклад по делу о слетевшем с путепровода пермском автобусе

Posted 30 ноября, 10:47
Published 30 ноября, 10:47
Modified 30 ноября, 11:04
Updated 30 ноября, 11:04
Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об оказании небезопасных транспортных услуг водителем пермского автобуса 15-го маршрута. Об этом сообщили в краевом Следкоме.
Ранее сообщалось, что 28 ноября около 16:30 в районе ул. Светлогорской водитель автобуса №15 не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, из-за чего оно загорелось. Водитель и двое пассажиров были госпитализированы. В Минздраве позднее сообщили, что мужчины были отправлены на амбулаторное лечение на следующий день после инцидента.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Доклад об установленных в ходе следствия обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела представит руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин.
Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.