Пермский градсовет утвердил концепцию будущего микрорайона по улице Плеханова

В проекте ДКЖ на территории площадью более 25 га построят здания общей площадью более 350 тыс. кв. м для более чем 10 тыс. пермяков. Здесь будут также находиться «умная школа» на 1400 учеников и «умный детский сад» на 200 воспитанников, более 10 скверов и общественных пространств, а также транспортная и прочая инфраструктура.