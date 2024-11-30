Пермский градсовет утвердил концепцию будущего микрорайона по улице Плеханова

Posted 30 ноября, 10:48
Published 30 ноября, 10:48
Modified 30 ноября, 10:50
Updated 30 ноября, 10:50
Девелопер ООО «СЗ Экострой», входящий в СГ «Развитие», представил на заседании Градостроительного совета Пермского края концепции комплексного развития территории (КРТ) на ул. Плеханова в Дзержинском районе и микрорайона «Дом культуры железнодорожников» в Перми.
На участке вдоль ул. Плеханова застройщик «Экострой», входящий в СГ «Развитие», расселит восемь многоэтажек 1958 года постройки. Сейчас расселено свыше 80% жилых помещений. Концепция застройки основана на создании двух кварталов разной этажности по обе стороны ул. Плеханова, которые дополнят уже сложившуюся застройку.
— Мы провели инсоляционный тест, который продиктовал этажность и размеры наших будущих домов от 4 до 12 этажей, — рассказал главный архитектор проектов бюро MLA+ Глеб Шамшура.
На этой территории спроектированы девять домов с подземной парковкой. На первых этажах домов планируется разместить коммерческие помещения, а в квартале Б — детский сад на 51 место. На комплексное развитие территории у застройщика есть семь лет
В проекте ДКЖ на территории площадью более 25 га построят здания общей площадью более 350 тыс. кв. м для более чем 10 тыс. пермяков. Здесь будут также находиться «умная школа» на 1400 учеников и «умный детский сад» на 200 воспитанников, более 10 скверов и общественных пространств, а также транспортная и прочая инфраструктура.
Девелопер планирует начать реновацию микрорайона в следующем году. В мае текущего года краевое правительство, ГК «КОРТРОС» и П- компания «Юникорн» заключили соглашение о сотрудничестве по проекту КРТ ДКЖ. Проект может стать крупнейшим в стране кварталом единой цифровой среды с объектами социальной, жилой и коммерческой недвижимости.
Специалисты градсовета единогласно поддержали проекты девелопера. Глава комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Пермского края Павел Черепанов отмечает, что на данный момент концепции застройки проходят конкурсные отборы, идет создание нескольких вариантов для территории. Это дает возможность выбрать оптимальный для города вариант.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что благодаря механизму КРТ для жителей благоустраиваются дворовые и общественные территории, строятся социальная инфраструктура и дороги. Важно, что инструмент КРТ позволяет привлекать не только средства из федерального, краевого и муниципального бюджетов, но и частные инвестиции.