Стало известно, откуда в Перми можно отправить письмо Деду Морозу

В пресс-службе почтового оператора сообщили, что сотрудники отделения готовы помочь юному отправителю в заполнении и отправке письма. «Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях и в логистических центрах, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат», — напоминают в ПР.