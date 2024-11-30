Стало известно, откуда в Перми можно отправить письмо Деду Морозу

Posted 30 ноября, 11:36
Published 30 ноября, 11:36
Modified 30 ноября, 11:51
Updated 30 ноября, 11:51
В Перми появился почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу. Находится он в центральном отделении «Почты России» в городе на ул. Ленина, 28. Написать послание зимнему волшебнику можно до 31 декабря.
В пресс-службе почтового оператора сообщили, что сотрудники отделения готовы помочь юному отправителю в заполнении и отправке письма. «Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях и в логистических центрах, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат», — напоминают в ПР.
На сегодняшний день в отделениях «Почты России» установлены порядка сотни новогодних ящиков. Письма можно отправить не только главному волшебнику Всея Руси в Великий Устюг, но и его коллегам. Послания ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан, в Карелии — молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, а в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.
Послание зимнему волшебнику также смогут отправить участники и гости XI Пермского краевого семейного форума. Новогодний почтовый пункт разместится в центре событийной площадки на ЭКСПО Пермь и будет работать в течение всех дней мероприятия, 13 и 14 декабря.