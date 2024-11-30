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Posted 30 ноября, 05:02

Published 30 ноября, 05:02

Modified 30 ноября, 06:58

Updated 30 ноября, 06:58

Декабрь в Пермском крае начнется с оттепели

Пермяков ожидает очередное потепление

30 ноября 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney.

Декабрь в Пермском крае начнется с оттепели

Сегодня температура воздуха в Прикамье поднимется до -1…-3˚С.

До 4 декабря включительно пермяков снова ожидает значительное потепление. Сегодня, 30 ноября, дневная температура в регионе поднимется до -1…-3˚С, будет облачно и снежно. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Ночью и утром 1 декабря в Прикамье прогнозируется прояснение и похолодание до -3…-8˚, днем — потепление, облачность и небольшой снег. На следующей неделе, 3–4 декабря, южную половину края ждет оттепель до 0…+2˚.

По словам синоптиков, на прирост снежного покрова в Перми и по югу края можно пока не надеяться.

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