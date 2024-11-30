Пермяков ожидает очередное потепление

Posted 30 ноября, 05:02
Published 30 ноября, 05:02
Modified 30 ноября, 06:58
Updated 30 ноября, 06:58
До 4 декабря включительно пермяков снова ожидает значительное потепление. Сегодня, 30 ноября, дневная температура в регионе поднимется до -1…-3˚С, будет облачно и снежно. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Ночью и утром 1 декабря в Прикамье прогнозируется прояснение и похолодание до -3…-8˚, днем — потепление, облачность и небольшой снег. На следующей неделе, 3–4 декабря, южную половину края ждет оттепель до 0…+2˚.
По словам синоптиков, на прирост снежного покрова в Перми и по югу края можно пока не надеяться.