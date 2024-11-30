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Posted 30 ноября, 04:32

Published 30 ноября, 04:32

Modified 30 ноября, 04:34

Updated 30 ноября, 04:34

С 1 декабря Пермский зоопарк переходит на зимний график работы

Стало известно, когда Пермский зоопарк перейдет на зимнее расписание

30 ноября 2024, 04:32
Фото: Минкультуры Пермского края.

С 1 декабря Пермский зоопарк переходит на зимний график работы

По новому графику учреждение будет работать до 28 февраля.

В воскресенье, 1 декабря, Пермский зоопарк переходит на зимнее расписание. Информация об этом появилась в соцсети учреждения.

До 28 февраля 2025 года зоопарк будет открыт для посетителей с 9.00 до 17.00. При этом кассы будут закрываться уже в 16:00. Не изменятся часы работы акватеррариума, он будет работать как и прежде с 10.00 до 18.00 (закрытие кассы в 17:30).

В пресс-службе учреждения пояснили, что переход на новый график работы обусловлен переходом на новый сезон. В этот период сокращаются световой день и активность животных.

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#Животные#Пермский зоопарк#Режим работы#Акватеррариум#Сезонная практика
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