Стало известно, когда Пермский зоопарк перейдет на зимнее расписание

До 28 февраля 2025 года зоопарк будет открыт для посетителей с 9.00 до 17.00. При этом кассы будут закрываться уже в 16:00. Не изменятся часы работы акватеррариума, он будет работать как и прежде с 10.00 до 18.00 (закрытие кассы в 17:30).