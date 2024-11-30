У «Дома Счастья» в Перми произошло лобовое ДТП

В ГАИ Properm.ru сообщили, что инцидент произошел около 12:20. По шоссе Космонавтов в направлении ул. Качалова двигался автомобиль HAVAL. По предварительной информации, водитель автомобиля в районе дома № 181а по шоссе Космонавтов при повороте налево не уступил «Ладе Весте», в результате чего произошло столкновение. Никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.