У «Дома Счастья» в Перми произошло лобовое ДТП

Posted 30 ноября, 09:02
Published 30 ноября, 09:02
Modified 30 ноября, 16:30
Updated 30 ноября, 16:30
Сегодня, 30 ноября, в Перми у «Дома счастья» произошло лобовое ДТП, сообщает журналист Properm.ru с места происшествия.
Центр развития детей с особенными возможностями здоровья и поддержки семей «Дом Счастья» находится на шоссе Космонавтов, 181а. Корреспондент издания направил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю и в Госавтоинспекцию Перми.
В ГАИ Properm.ru сообщили, что инцидент произошел около 12:20. По шоссе Космонавтов в направлении ул. Качалова двигался автомобиль HAVAL. По предварительной информации, водитель автомобиля в районе дома № 181а по шоссе Космонавтов при повороте налево не уступил «Ладе Весте», в результате чего произошло столкновение. Никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
В полиции также заявили, что столкновение произошло из-за того, что HAVAL не предоставил преимущество отечественному авто.
Ранее сообщалось, что 21 августа на этом же перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Качалова произошла авария. Суда по фотографиям читателей Properm.ru пострадали несколько автомобилей.
Напомним, 28 ноября в районе улицы Светлогорской с путепровода слетел в кювет и загорелся автобус маршрута №15. В результате ДТП произошло возгорания транспортного средства. Трое мужчин были доставлены в больницу для медосмотра. На следующий день их отправили на амбулаторное лечение.