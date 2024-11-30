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Posted 30 ноября, 09:02

Published 30 ноября, 09:02

Modified 30 ноября, 16:30

Updated 30 ноября, 16:30

В Перми у «Дома счастья» на шоссе Космонавтов произошло лобовое ДТП

У «Дома Счастья» в Перми произошло лобовое ДТП

30 ноября 2024, 09:02
Фото: properm.ru.

В Перми у «Дома счастья» на шоссе Космонавтов произошло лобовое ДТП

Есть ли пострадавшие в результате аварии, пока неизвестно.

Сегодня, 30 ноября, в Перми у «Дома счастья» произошло лобовое ДТП, сообщает журналист Properm.ru с места происшествия.

Центр развития детей с особенными возможностями здоровья и поддержки семей «Дом Счастья» находится на шоссе Космонавтов, 181а. Корреспондент издания направил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю и в Госавтоинспекцию Перми.

В ГАИ Properm.ru сообщили, что инцидент произошел около 12:20. По шоссе Космонавтов в направлении ул. Качалова двигался автомобиль HAVAL. По предварительной информации, водитель автомобиля в районе дома № 181а по шоссе Космонавтов при повороте налево не уступил «Ладе Весте», в результате чего произошло столкновение. Никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

В полиции также заявили, что столкновение произошло из-за того, что HAVAL не предоставил преимущество отечественному авто.

Ранее сообщалось, что 21 августа на этом же перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Качалова произошла авария. Суда по фотографиям читателей Properm.ru пострадали несколько автомобилей.

Фото: properm.ru

Напомним, 28 ноября в районе улицы Светлогорской с путепровода слетел в кювет и загорелся автобус маршрута №15. В результате ДТП произошло возгорания транспортного средства. Трое мужчин были доставлены в больницу для медосмотра. На следующий день их отправили на амбулаторное лечение.

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