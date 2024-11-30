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Posted 30 ноября, 08:07

Published 30 ноября, 08:07

Modified 30 ноября, 08:10

Updated 30 ноября, 08:10

В МЧС Прикамья назвали причину эвакуации дворца культуры «Искра»

В МЧС назвали причину эвакуации пермского ДК «Искра»

30 ноября 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney.

В МЧС Прикамья назвали причину эвакуации дворца культуры «Искра»

Сюжет
Эвакуация
Сегодня в ДК сработала пожарная тревога.

Сегодня, 30 ноября, пермяков эвакуировали из ДК «Искра». Сработала пожарная тревога, сообщает «Вкурсе.ру».

По предварительным данным МЧС России по Пермскому краю, сигнализация сработала из-за пригорания пищи.

Ранее сообщалось, что жителя Чусового оштрафовали на 5 тыс. рублей за препятствие тушению пожара. Пожар произошел в городском округе летом. Во время ликвидации пожара один из жильцов горящего дома препятствовал сотрудникам МЧС. За это его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

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#Мчс#Эвакуация#Пожарная тревога#ДК Искра#Пригорание пищи
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