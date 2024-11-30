В МЧС назвали причину эвакуации пермского ДК «Искра»

Ранее сообщалось, что жителя Чусового оштрафовали на 5 тыс. рублей за препятствие тушению пожара. Пожар произошел в городском округе летом. Во время ликвидации пожара один из жильцов горящего дома препятствовал сотрудникам МЧС. За это его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.