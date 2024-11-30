В Перми хирурги сделали уникальную операцию новорожденным с патологией кишечника

Эта техника показала большую эффективность и безопасность. Восстановление прошло быстрее, рубцы почти незаметны. «Сообщество детских хирургов в России и за рубежом считает лапароскопический дуоденальный анастомоз одной из самых сложных хирургических процедур. Считается, что она является прерогативой только для продвинутых эндохирургических центров, специализирующихся на выполнении щадящих операций у новорожденных и младенцев», — отметил главврач КДКБ Дмитрий Антонов.



С января по октябрь 2024 года в клинике провели 215 операций новорожденным, 55 из которых — эндоскопически.