В Перми хирурги сделали уникальную операцию новорожденным с патологией кишечника

Posted 30 ноября, 06:00
Published 30 ноября, 06:00
Modified 30 ноября, 06:17
Updated 30 ноября, 06:17
Хирурги Краевой детской клинической больницы Перми Ильдар Валиулов и Роман Кулинич успешно осуществили уникальную операцию трем новорожденным с врожденным пороком кишечника, при котором возникает полная непроходимость на уровне двенадцатиперстной кишки. До этого подобные операции проводились в федеральных медучреждениях или за границей, рассказал в телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По словам детского хирурга Ильдара Валиулова, этот порок встречается у одного из 7-10 тыс. новорожденных. В регионе ежегодно регистрируется до 6-7 таких случаев. Операция по восстановлению просвета двенадцатиперстной кишки обычно проводится «открытым» методом через раскрытие передней брюшной стенки. Пермские врачи провели процедуру миниатюрными лапароскопическими инструментами — телескопическими трубками, содержащими систему линз и присоединенным к видеокамере оптическим оборудованием диаметром 3 мм.
Эта техника показала большую эффективность и безопасность. Восстановление прошло быстрее, рубцы почти незаметны. «Сообщество детских хирургов в России и за рубежом считает лапароскопический дуоденальный анастомоз одной из самых сложных хирургических процедур. Считается, что она является прерогативой только для продвинутых эндохирургических центров, специализирующихся на выполнении щадящих операций у новорожденных и младенцев», — отметил главврач КДКБ Дмитрий Антонов.
С января по октябрь 2024 года в клинике провели 215 операций новорожденным, 55 из которых — эндоскопически.