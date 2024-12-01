ХК «Молот» одержал победу в матче против самарского клуба ЦСК ВВС

Posted 1 декабря, 04:57
Published 1 декабря, 04:57
Modified 1 декабря, 04:59
Updated 1 декабря, 04:59
ХК «Молот» одержал вчера, 30 ноября, победу в матче против самарского клуба ЦСК ВВС 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).
Шайбами у «молотобойцев» на самарском льду отличились Александр Волков, Максим Кицын и Игорь Зенчиков.
Победа вывела «Молот» на восьмое место в турнирной таблице (39 очков после 32 игр).
Следующий матч выездной серии пермяки проведут в Саратове против местного «Кристалла». Встреча пройдет в понедельник, 2 декабря.
В итоговом матче домашней серии игр хоккеисты пермского «Молота» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ 24 ноября победили гостей из Верхней Пышмы, команду «Горняк-УГМК». Итог встречи 3:2 по буллитам.