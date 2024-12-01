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Posted 1 декабря, 04:57

Published 1 декабря, 04:57

Modified 1 декабря, 04:59

Updated 1 декабря, 04:59

ХК «Молот» одержал вчера победу в матче против самарского клуба ЦСК

ХК «Молот» одержал победу в матче против самарского клуба ЦСК ВВС

1 декабря 2024, 04:57
Фото: ВХЛ.

ХК «Молот» одержал вчера победу в матче против самарского клуба ЦСК

Итоговый счёт встречи 2:3

ХК «Молот» одержал вчера, 30 ноября, победу в матче против самарского клуба ЦСК ВВС 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

Шайбами у «молотобойцев» на самарском льду отличились Александр Волков, Максим Кицын и Игорь Зенчиков.

Победа вывела «Молот» на восьмое место в турнирной таблице (39 очков после 32 игр).

Следующий матч выездной серии пермяки проведут в Саратове против местного «Кристалла». Встреча пройдет в понедельник, 2 декабря.

В итоговом матче домашней серии игр хоккеисты пермского «Молота» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ 24 ноября победили гостей из Верхней Пышмы, команду «Горняк-УГМК». Итог встречи 3:2 по буллитам.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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