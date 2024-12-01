ХК «Молот» покинули два игрока: нападающий и защитник

По обоюдному согласию сторон ХК «Молот» расторг контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным. Дамир пополнил состав клуба в прошедшее межсезонье. За «Молот» 26-летний форвард провел 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) балла по системе «гол+пас» при показателе полезности -3.