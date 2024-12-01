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Posted 1 декабря, 13:10

Published 1 декабря, 13:10

Modified 1 декабря, 13:12

Updated 1 декабря, 13:12

ХК «Молот» по согласию сторон покинули два игрока: нападающий и защитник

ХК «Молот» покинули два игрока: нападающий и защитник

1 декабря 2024, 13:10
Фото: ВКонтакте/ХК Молот.

ХК «Молот» по согласию сторон покинули два игрока: нападающий и защитник

Максим Игнатович успел провести в составе «молотобойцев» 35 матчей.

По обоюдному согласию сторон ХК «Молот» расторг контракт с защитником Максимом Игнатовичем и нападающим Дамиром Рахимуллиным. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Максим Игнатович пополнил состав клуба перед стартом сезона 2023/2024. В составе пермской команды 33-летний защитник суммарно провел 35 матчей, в которых набрал 13 (6+7) баллов за результативность при показателе полезности +19.

Также в составе «Молота» Максим стал обладателем Кубка Шелкового пути и по итогам сезона 2023/2024 стал лучшим снайпером среди защитников пермского клуба, забросив 6 шайб в 26 матчах.

По обоюдному согласию сторон ХК «Молот» расторг контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным. Дамир пополнил состав клуба в прошедшее межсезонье. За «Молот» 26-летний форвард провел 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) балла по системе «гол+пас» при показателе полезности -3.

Клуб благодарит игроков за игру в составе «Молота» и желает успешного продолжения карьеры на профессиональном уровне.

ХК «Молот» одержал вчера, 30 ноября, победу в матче против самарского клуба ЦСК ВВС 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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