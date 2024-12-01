ХК «Молот» покинули два игрока: нападающий и защитник

Posted 1 декабря, 13:10
Published 1 декабря, 13:10
Modified 1 декабря, 13:12
Updated 1 декабря, 13:12
По обоюдному согласию сторон ХК «Молот» расторг контракт с защитником Максимом Игнатовичем и нападающим Дамиром Рахимуллиным. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Максим Игнатович пополнил состав клуба перед стартом сезона 2023/2024. В составе пермской команды 33-летний защитник суммарно провел 35 матчей, в которых набрал 13 (6+7) баллов за результативность при показателе полезности +19.
Также в составе «Молота» Максим стал обладателем Кубка Шелкового пути и по итогам сезона 2023/2024 стал лучшим снайпером среди защитников пермского клуба, забросив 6 шайб в 26 матчах.
По обоюдному согласию сторон ХК «Молот» расторг контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным. Дамир пополнил состав клуба в прошедшее межсезонье. За «Молот» 26-летний форвард провел 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) балла по системе «гол+пас» при показателе полезности -3.
Клуб благодарит игроков за игру в составе «Молота» и желает успешного продолжения карьеры на профессиональном уровне.
ХК «Молот» одержал вчера, 30 ноября, победу в матче против самарского клуба ЦСК ВВС 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).