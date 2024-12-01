Пермь не вошла в ТОП-30 российских городов по качеству жизни

Posted 1 декабря, 05:56
Published 1 декабря, 05:56
Modified 1 декабря, 05:58
Updated 1 декабря, 05:58
В рейтинге российских городов по качеству жизни населения по итогам 2024 года Пермь заняла 31 место. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.
Пермь заняла место в группе городов с достаточно высоким качеством жизни (с 26 по 50 место), получив индекс 63,2.
Согласно технологии составления рейтинга, жители городов сами определяли степень комфорта, оценивали уровень зарплат, доступность жилья, качество медицинских и образовательных услуг, доступность культурных ценностей, состояние транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также уровень преступности.
В качестве достижений своего города пермяки чаще всего называли доступность культурных ценностей и качественное образование. Главной проблемой горожане считают экологию. Есть претензии у жителей краевого центра к работе предприятий ЖКХ, медицине, состоянию дорожного хозяйства.
Рейтинг российских городов по качеству жизни возглавили Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Сочи и Махачкала.
В течение года Пермский край опустился на три строчки в рейтинге субъектов РФ по доступности аренды жилья. Более половины семей с двумя детьми в Пермском крае могут себе позволить аренду двухкомнатной квартиры, их доля составляет 52,8%.