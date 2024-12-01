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Posted 1 декабря, 05:56

Published 1 декабря, 05:56

Modified 1 декабря, 05:58

Updated 1 декабря, 05:58

В рейтинге городов РФ по качеству жизни населения Пермь заняла 31 место

Пермь не вошла в ТОП-30 российских городов по качеству жизни

1 декабря 2024, 05:56
Фото: properm.ru.

В рейтинге городов РФ по качеству жизни населения Пермь заняла 31 место

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Рейтинг
Пермь заняла место в группе городов с достаточно высоким качеством жизни.

В рейтинге российских городов по качеству жизни населения по итогам 2024 года Пермь заняла 31 место. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Пермь заняла место в группе городов с достаточно высоким качеством жизни (с 26 по 50 место), получив индекс 63,2.

Согласно технологии составления рейтинга, жители городов сами определяли степень комфорта, оценивали уровень зарплат, доступность жилья, качество медицинских и образовательных услуг, доступность культурных ценностей, состояние транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также уровень преступности.

В качестве достижений своего города пермяки чаще всего называли доступность культурных ценностей и качественное образование. Главной проблемой горожане считают экологию. Есть претензии у жителей краевого центра к работе предприятий ЖКХ, медицине, состоянию дорожного хозяйства.

Рейтинг российских городов по качеству жизни возглавили Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Сочи и Махачкала.

В течение года Пермский край опустился на три строчки в рейтинге субъектов РФ по доступности аренды жилья. Более половины семей с двумя детьми в Пермском крае могут себе позволить аренду двухкомнатной квартиры, их доля составляет 52,8%.

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#Пермь#Рейтинг#Рейтинги
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