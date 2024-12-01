Пермяков предупреждают о неблагоприятных метеоявлениях

Posted 1 декабря, 09:40
Published 1 декабря, 09:40
Modified 1 декабря, 09:42
Updated 1 декабря, 09:42
По данным Пермского ЦГМС 2 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Синоптики предсказывают в отдельных районах Пермского края гололедные отложения, сообщает региональное ГУ МЧС.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
На этой неделе Госавтоинспекция Пермского края предупреждала жителей региона о гололеде.