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Posted 1 декабря, 09:40

Published 1 декабря, 09:40

Modified 1 декабря, 09:42

Updated 1 декабря, 09:42

В Пермском крае 2 декабря прогнозируются гололедные отложения

Пермяков предупреждают о неблагоприятных метеоявлениях

1 декабря 2024, 09:40
Фото: 1MI.

В Пермском крае 2 декабря прогнозируются гололедные отложения

В регионе ожидаются гололедные отложения.

По данным Пермского ЦГМС 2 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Синоптики предсказывают в отдельных районах Пермского края гололедные отложения, сообщает региональное ГУ МЧС.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

На этой неделе Госавтоинспекция Пермского края предупреждала жителей региона о гололеде.

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#Происшествия#Неблагоприятные метеоусловия#Неблагоприятные условия
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