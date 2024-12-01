Posted 1 декабря, 08:59
Published 1 декабря, 08:59
Modified 1 декабря, 09:01
Updated 1 декабря, 09:01
Под Суксуном в сгоревшем жилом доме обнаружено тело мужчины. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре на улице Молодежная в деревне Сызганка Суксунского городского округа поступило 30 ноября в 21:16.
К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 16 человек личного состава и шести единиц техники. На месте было установлено, что горит кровля жилого дома.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались три человека. На пожаре обнаружено тело погибшего мужчины.
Пожар на площади 176 квадратных метров был локализован в 21:24, открытое горение ликвидировано в 21: 37.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
30 ноября пермяков эвакуировали из ДК «Искра», сработала пожарная тревога. По предварительным данным МЧС России по Пермскому краю, сигнализация сработала из-за пригорания пищи.