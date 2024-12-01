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Posted 1 декабря, 10:19

Published 1 декабря, 10:19

Modified 1 декабря, 10:21

Updated 1 декабря, 10:21

Со 2 декабря в центре Перми час парковки будет стоить 30 рублей в час

С завтрашнего дня в центре Перми вырастет стоимость парковки

1 декабря 2024, 10:19
Фото: properm.ru.

Со 2 декабря в центре Перми час парковки будет стоить 30 рублей в час

Сюжет
Зона П
Изменения коснуться одной из парковочных зон.

Со 2 декабря в центре Перми час парковки будет стоить на 10 рублей дороже, чем до этого — 30 рублей в час, сообщает Пермская дирекция дорожного движения.

Повышение стоимости коснётся зоны, ограниченной улицами Максима Горького, Советской, Н. Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. Внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101 будет выделена зона №103.

Повышение цены связано с ростом загруженности парковок, говорят чиновники.

Власти Перми хотят расширить в Перми зону платной парковки с 2025 года. Расширение затронет участки дорог в сторону вокзала Пермь II. Новые парковки на ул. Окулова, 12 и в районе ДКЖ будут плоскостными.

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#Пермь#Зона П#Парковки#Транспорт#Парковка
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