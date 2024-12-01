С завтрашнего дня в центре Перми вырастет стоимость парковки

Posted 1 декабря, 10:19
Published 1 декабря, 10:19
Modified 1 декабря, 10:21
Updated 1 декабря, 10:21
Со 2 декабря в центре Перми час парковки будет стоить на 10 рублей дороже, чем до этого — 30 рублей в час, сообщает Пермская дирекция дорожного движения.
Повышение стоимости коснётся зоны, ограниченной улицами Максима Горького, Советской, Н. Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. Внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101 будет выделена зона №103.
Повышение цены связано с ростом загруженности парковок, говорят чиновники.
Власти Перми хотят расширить в Перми зону платной парковки с 2025 года. Расширение затронет участки дорог в сторону вокзала Пермь II. Новые парковки на ул. Окулова, 12 и в районе ДКЖ будут плоскостными.