Состояние художницы из Перми, попавшей в ДТП под Петербургом, улучшилось

По словам женщины, 29 ноября её перевели в обычную палату, выдали личные вещи и телефон. Она пояснила, что врачи не дают каких-то комментариев и прогнозов. В то же время она подтвердила, что медики действительно поднимали вопрос об ампутации ноги, однако решение пока не принято.