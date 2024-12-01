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Posted 1 декабря, 11:30

Published 1 декабря, 11:30

Modified 1 декабря, 11:32

Updated 1 декабря, 11:32

Состояние художницы из Перми, попавшей в ДТП у Петербурга 25 ноября, улучшилось

Состояние художницы из Перми, попавшей в ДТП под Петербургом, улучшилось

1 декабря 2024, 11:30
Фото: 78.ру.

Состояние художницы из Перми, попавшей в ДТП у Петербурга 25 ноября, улучшилось

Полину Подшивалову перевели из реанимации.

Художница из Перми Полина Подшивалова, которая серьёзно пострадала 25 ноября в ДТП с автобусом и фурой недалеко от посёлка Новоселье в Ленинградской области, пришла в себя. О своём состоянии она рассказала perm.aif.ru.

По словам женщины, 29 ноября её перевели в обычную палату, выдали личные вещи и телефон. Она пояснила, что врачи не дают каких-то комментариев и прогнозов. В то же время она подтвердила, что медики действительно поднимали вопрос об ампутации ноги, однако решение пока не принято.

«Я надеюсь на хорошее. Очень признательна за общественную поддержку! Сейчас многое зависит от моего здоровья, питания и соблюдения всех врачебных предписаний. Предстоит долгое восстановление», — прокомментировала пострадавшая.

Пермская художница Полина Подшивалова попала в больницу после ДТП, в которое попал автобус, пассажиром которого пермячка была. Авария произошла под Санкт-Петербургом, где сейчас проживает художница.

Рейсовый автобус 181 маршрута на полной скорости влетел в припаркованную на обочине фуру на Красносельском шоссе между Новосельем и Песками около 7:30 25 ноября. За рулём находился гражданин одного из государств Центральной Азии. Ранее за водителем не числились нарушения правил дорожного движения. Также сообщается, что на рейс он выходил здоровым.

За помощью обратились 20 пострадавших. В больницу поступило пятеро пострадавших пассажиров автобуса.

Художнице 38 лет. В Перми она училась росписи по эмали. Затем переехала в Санкт-Петербург, где получила диплом художественно-промышленной академии имени Штиглица. Её работы выставлялись, в том числе, в музее городской скульптуры в Петербурге.

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#Происшествия#Санкт петербург#Петербург
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